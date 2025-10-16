HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de su pareja en La Codosera
Reunión por la subida salarial esta mañana en Mérida. J. M. ROMERO

Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Las organizaciones piden la dimisión de la consejera y anuncian más movilizaciones tras rechazar el incremento de otros 20 euros mensuales a partir de 2027

Ana B. Hernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Nueva reunión entre los responsables de la Consejería de Educación y los representantes de los cinco sindicatos docentes -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- ... para negociar la subida salarial de los maestros y profesores de la región, y nuevo desencuentro. La Junta ha planteado una nueva oferta, que eleva a 100 euros brutos al mes el incremento de las nóminas en dos años, y las centrales lo han rechazado. Pero habrá subida. La consejera Mercedes Vaquera anuncia que los docentes extremeños cobrarán 80 euros brutos más al mes desde enero de 2026 -1.120 euros brutos anuales- y otros 20 mensuales más -280 al año- desde enero de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  3. 3 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  5. 5 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  6. 6 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  9. 9

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente
  10. 10 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical