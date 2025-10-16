Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Nueva reunión entre los responsables de la Consejería de Educación y los representantes de los cinco sindicatos docentes -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- ... para negociar la subida salarial de los maestros y profesores de la región, y nuevo desencuentro. La Junta ha planteado una nueva oferta, que eleva a 100 euros brutos al mes el incremento de las nóminas en dos años, y las centrales lo han rechazado. Pero habrá subida. La consejera Mercedes Vaquera anuncia que los docentes extremeños cobrarán 80 euros brutos más al mes desde enero de 2026 -1.120 euros brutos anuales- y otros 20 mensuales más -280 al año- desde enero de 2027.

«Esta subida, que se llevará a cabo con o sin presupuestos, supone un gasto de 24 millones de euros en 2026. Lo que quieren los sindicatos, 200 euros al mes supondrían más de 62 millones de euros. No nos podemos comprometer a esto, es una propuesta que no es sostenible y que rompería el equilibrio económico de nuestra región», ha declarado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. «La sociedad extremeña no puede asumir la petición de los sindicatos», ha ahondado.

Vaquera también ha recordado que este incremento salarial se une al resto de medidas que su departamento ha puesto en marcha desde septiembre de 2023. «Hemos reducido las horas lectivas de los maestros, de 25 a 23, hemos suprimido la obligación de que vayan por las tardes a los centros para vigilar las extraescolares, hemos apostado por las reuniones telemáticas para mejorar su conciliación y, sobre todo, pese a que la escuela ha perdido en este tiempo más de 7.000 alumnos, hemos aumentado las plantillas en 1.081 docentes más».

Además de la subida salarial en dos años, 2026 y 2027, los 100 euros brutos más al mes, «también nos hemos comprometido con los sindicatos a revisar en enero de 2027 la clasificación nacional y negociar más incrementos si es preciso porque nosotros también queremos que nuestros docentes estén en la media del país», ha dicho la consejera.

Las centrales han rechazado igualmente la nueva oferta. No se oponen a que la administración lleve a cabo esta subida de manera unilateral, «nunca nos hemos negado a ello» han dejado claro, pero insisten en que ese incremento es insuficiente. «No nos homologa», ha declarado Juan Manuel Jiménez, en calidad de portavoz de la intersindical hoy, al término del encuentro celebrado esta mañana en la sede de la consejería en Mérida.

«El mensaje de los docentes extremeños, con el 80% de seguimiento de la huelga del pasado día 7 y con más de 8.000 maestros y profesores en la manifestación, ha sido alto y claro«, ha expuesto. »Y, sin embargo, nos hemos encontrado con que la administración, una vez más, nos defrauda«.

Las cinco centrales han rechazado la nueva oferta de Educación, que llega casi un año después de que la negociación por la homologación salarial echara a andar. «Los 100 euros brutos al mes entre 2026 y 2027, obviando 2025, no nos sitúa en la media nacional», sostienen.

Mantienen su petición de 150 euros en dos años, que se tendrían que hacer efectivos en las nóminas de enero de 2026 y con carácter retroactivo desde enero de 2025, o una subida de 200 euros en tres ejercicios, «siempre desde enero de este año, porque la negociación la iniciamos a finales de 2024», apuntan.

Protestas

Ante la falta de acuerdo, continuarán por el momento sin asistir a las sectoriales a las que les convoque la consejería para negociar otros asuntos referentes al ámbito educativo público -está pendiente la negociación de las próximas oposiciones-, piden la dimisión de Mercedes Vaquera y adelantan más movilizaciones.

«La consejera de Educación debe dimitir y pedimos su dimisión. No tienen en cuenta los incrementos negociados en otras comunidades autónomas y están permitiendo que la región vaya a una velocidad distinta a la del resto, están fomentando que los docentes extremeños seamos de segunda», ha argumentado Juan Manuel Jiménez. «Relacionar los sueldos con el PIB, como ha hecho, es absurdo. Hay comunidades como Cantabria con un PIB similar al nuestro y, sin embargo, sus docentes tienen remuneraciones muy superiores, están de hecho en la parte alta de la clasificación».