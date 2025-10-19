¿Qué ha pasado este domingo, 19 de octubre, en Extremadura?

R.H. Domingo, 19 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Badajoz corre por una buena causa

Tres mil personas han participado en las distintas pruebas deportivas convocadas por la Guardia Civil y cuyos fondos, de forma íntegra, servirán para ayudar en los proyectos de Plena Inclusión Aprosuba 3. Este domingo, parte del VIII Cros Solidario de la Guardia Civil ha sido para el pequeño Pablo, un niño de solo dos años que falleció hace dos meses.

2025 ya es el año en Extremadura con más muertes por violencia machista

En el otro lado de la moneda: los datos más estremecedores. Este 2025 ya es, en nuestra región, el año con más muertes por violencia machista. Cuando todavía no ha finalizado octubre y apenas queda un mes para que se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Extremadura ya está en su año más trágico.

El Ministerio de Igualdad incluye en su lista de víctimas mortales en este 2025 a tres mujeres en la región: una de 34 años y madre de cuatro hijos hallada muerta en una nave en Don Benito en el mes de agosto, otra de 38 de Aldeanueva del Camino que fue presuntamente acuchillada por el padre de su hijo, su novio desde la escuela, en mayo, y el viernes, a través de un comunicado, confirmó como caso de violencia de género la muerte de Verónica González, de 46 años, en La Codosera.

Grave incendio en San Vicente de Alcántara

Una fábrica de corcho arde de forma descontrolada desde primera hora de la tarde de este domingo. Los bomberos se afanan en cortar el fuego, pero las condiciones del material almacenado hacen su labor muy difícil, por lo que se espera que la tarea se alargue durante varias horas.

Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras

Este año se suma un nuevo trámite a la recolección para los productores, con independencia del tamaño de sus olivares. Aunque la nueva exigencia legal se publicó en el Diario Oficial de Extremadura en julio, algunos agricultores no tienen claro el nuevo papeleo.

Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la Emperatriz

El Museo del Louvre estará cerrado este domingo debido a un atraco de película. Poco después de su apertura, tres ladrones encapuchados se introdujeron en el primer piso del centro cultural parisino a través de una grúa aparcada en el exterior y se llevaron al menos nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz (Eugenia de Montijo) en un golpe que duró menos de siete minutos, según varias fuentes. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que robaron unas joyas de «un valor patrimonial e histórico inestimable» de la galería de Apolo, en una entrevista para la cadena de radiotelevisión France Info. Sin embargo, según las últimas informaciones de Le Parisien, una de las joyas robadas ya ha aparecido.