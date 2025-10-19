Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras

Cambios en la campaña de la aceituna en Extremadura. Este año se suma un nuevo trámite a la recolección para los productores, con independencia del ... tamaño de sus olivares. Aunque la nueva exigencia legal se publicó en el Diario Oficial de Extremadura en julio, algunos agricultores no tienen claro el nuevo papeleo. La mayoría de organizaciones agrarias y cooperativas han informado a sus socios del nuevo trámite exigido para demostrar la trazabilidad del fruto obtenido tras el vareo. Con este paso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible pretende «garantizar la seguridad alimentaria y evitar prácticas irregulares, como el fraude o los robos».

El departamento que dirige Mercedes Morán precisa que «cada transporte de aceitunas desde el olivar hasta un puesto o establecimiento de transformación debe ir acompañado por el correspondiente documento de trazabilidad (Anexo I), que se debe descargar de la plataforma Arado de la Junta».

Para poder llevar a cabo la descarga de esos documentos, es imprescindible que la parcela de la que salen las olivas figure en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REXA). Aquellos agricultores que no son perceptores de la PAC deberán inscribir sus parcelas previamente antes de mover las aceitunas. «La inscripción se realiza de forma telemática, a través del Sistema de Gestión de Ayudas, en el apartado 'Registro de Explotaciones'. Una vez hecha la inscripción, el agricultor recibirá las claves para acceder a Arado», añade la Junta.

Dónde pedir ayuda

En caso de personas físicas sin medios para la inscripción telemática, podrán pedir ayuda en las Oficinas Comarcales Agrarias o realizar el trámite con entidades que colaboran con Agricultura.

Una vez que se tienen las claves de Arado, el agricultor puede descargar uno o varios Anexos I, numerados correlativamente, en función del número de transportes que prevea realizar durante la campaña.

Desde UPA (Unión de Pequeños Agricultores) o la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ven con buenos ojos la nueva exigencia. «Es un documento necesario, aunque entendemos que causa molestias. Todos los días nos levantamos con una sorpresa desagradable -en referencia a los robos en el campo-, y esto es algo que nos lo están reclamando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», explica Santiago Prieto Sánchez, técnico de dicha agrupación de Tierra de Barros. La trazabilidad «es un documento imprescindible» -dice-, pero también comprende que es un contratiempo para «quien tiene una parcela pequeña no declarada» en el Registro de Explotaciones. Para él, esta nueva carga burocrática es solo una gota más en un vaso de agua del papeleo. Aunque a la hora de rebajar esa carga, eliminaría antes otras exigencias. Prieto Sánchez también apunta otra cuestión necesaria a su juicio. «Habría que dotar a la norma de medios. Por sí sola no resuelve el fin perseguido». En este sentido, cree que la Delegación de Gobierno debe dotar de los efectivos necesarios para la vigilancia, al igual que el resto de administraciones, incluidos los ayuntamientos. «Habrá que preguntar qué medida excepcional han tomado, porque en el campo no lo estamos notando, ya que siguen existiendo los robos, y sí han aumentado los controles a los propios agricultores».

Ayuda de las cooperativas

Cerca de Almendralejo, en las oficinas de la Cooperativa Santa Marta Virgen aseguran que sus socios, que estos días están descargando los remolques cargados de aceituna de mesa, «están llevando bien el trámite». Aquí se ofrece a los cooperativistas el servicio de obtener el documento a través de Arado. «La norma general no es que lo traigan hecho de casa; y, sin este trámite, nosotros no recepcionamos la aceituna». Como ya han usado estos mismos anexos con la uva, sus socios ya saben cómo funciona el trámite. «En esos documentos figuran las parcelas de cada titular, ahí tiene que señalar de dónde trae la aceituna, indicar el peso estimado, la fecha y la matrícula del remolque, además de señalar dónde la lleva. Una vez que se recepciona, la almazara cumplimenta los kilos reales y firma. Una copia se queda el agricultor, y otra es para nosotros», detalla la sociedad.

Ampliar Camiones y remolques listos para descargar aceituna en la Cooperativa de Santa Marta de los Barros. HOY

Cita previa para el trámite

Recién terminada la campaña del tomate, en la cooperativa Los Canchales de Montijo recibieron las primeras consultas. «Algunos ya han ido a la Oficina Comarcal Agraria». Es en esas dependencias de la Consejería de Agricultura repartidas por toda la región donde están notando un aumento del trabajo. En el caso de la de Trujillo han tenido que empezar a dar cita previa. «Hay bastantes consultas porque es un procedimiento nuevo, y en esta comarca quienes tienen olivares son más bien pequeños productores». De hecho, confirman que la mayoría no están dados de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias. «Nosotros les ayudamos y de aquí se van con los documentos, porque obliga a cualquier persona que vaya a mover aceituna», recuerda una técnico.

En la Cooperativa la Unidad-Aceite de Oliva Monterrubio de La Serena se ha informado de este asunto en una reciente asamblea y en breve prevén una reunión más detallada para darles toda la información.

«No están enterados»

Por su parte, el responsable de la Almazara Aceites Tomé, de Zalamea de la Serena, asegura que aún reina la confusión y la mayoría de sus clientes no están enterados. «Hemos puesto papeles en la puerta y hemos mandado mensajes por el móvil, afirma José Ventura García Tomé. «Nosotros hemos leído el DOE y es más complicado de lo que parece, pero hay que adaptarse, entendemos que será por un bien, por un mayor control».

El dueño de esta almazara de La Serena asegura que, por su parte, intentarán ayudar a los agricultores, porque es un trámite que hay que hacer desde el ordenador, y no todos tienen los medios. «En esta comarca hay muchísimo agricultor que no recibe la subvención de la PAC, calculo que entre un 20 y un 25%; y para una persona que está jubilada, se complica mucho la existencia con tantos trámites».

Ante el escenario que se avecina en esta pequeña industria transformadora, han comprado un ordenador y una impresora expresamente para dicha gestión. «Lo tendremos listo por si hay algún agricultor llega y le falta algo, aunque nosotros, por protección de datos, no podemos hacerles nada, directamente; no podemos meter sus claves», apostilla García Tomé.