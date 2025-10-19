HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un agricultor descarga un remolque de aceitunas en la Cooperativa de Santa Marta de los Barros, esta semana. HOY

Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras

Las organizaciones agrarias y cooperativas consideran los documentos de trazabilidad un trámite necesario para reducir los robos en el campo, aunque reconocen que al principio es «complicado»

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:13

Cambios en la campaña de la aceituna en Extremadura. Este año se suma un nuevo trámite a la recolección para los productores, con independencia del ... tamaño de sus olivares. Aunque la nueva exigencia legal se publicó en el Diario Oficial de Extremadura en julio, algunos agricultores no tienen claro el nuevo papeleo. La mayoría de organizaciones agrarias y cooperativas han informado a sus socios del nuevo trámite exigido para demostrar la trazabilidad del fruto obtenido tras el vareo. Con este paso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible pretende «garantizar la seguridad alimentaria y evitar prácticas irregulares, como el fraude o los robos».

