Manifestación celebrada el pasado 8 de marzo en Cáceres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy

2025 ya es el año en Extremadura con más muertes por violencia machista

Ha habido tres víctimas mortales cuyos casos están en manos de juzgados de violencia sobre la mujer, el número más alto desde que hay registros, en 2003

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:48

Comenta

Cuando todavía no ha finalizado octubre y apenas queda un mes para que se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra ... la Mujer (25 de noviembre), Extremadura ya está en su año más trágico desde que hay registros de víctimas por crímenes machistas, en 2003.

