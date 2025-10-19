2025 ya es el año en Extremadura con más muertes por violencia machista

Cuando todavía no ha finalizado octubre y apenas queda un mes para que se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra ... la Mujer (25 de noviembre), Extremadura ya está en su año más trágico desde que hay registros de víctimas por crímenes machistas, en 2003.

La muerte de una mujer en La Codosera tras ser atropellada presuntamente por su pareja el pasado martes es el tercer caso que se investiga en esta comunidad autónoma en un juzgado de violencia sobre la mujer.

En concreto, el Ministerio de Igualdad incluye en su lista de víctimas mortales en este 2025 a tres mujeres en la región: una de 34 años y madre de cuatro hijos hallada muerta en una nave en Don Benito en el mes de agosto, otra de 38 de Aldeanueva del Camino que fue presuntamente acuchillada por el padre de su hijo, su novio desde la escuela, en mayo, y el viernes, a través de un comunicado, confirmó como caso de violencia de género la muerte de Verónica González, de 46 años, en La Codosera.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja y está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso. Su abogado alega que fue un homicidio imprudente y pedirá que el caso pase a la jurisdicción ordinaria al considerar que no es un delito de violencia de género.

Además, no se descarta que la muerte de la funcionaria hallada el 25 de septiembre en su casa apuñalada y quemada en Badajoz pueda ser investigado por una sala de violencia sobre la mujer, pues se investiga la relación previa de la víctima con el presunto autor.

Extremadura es este 2025 la tercera región, solo por detrás de Andalucía y Asturias, con más casos de víctimas mortales que se investigan como violencia de género. Y llama especialmente la atención porque este territorio siempre ha estado entre los que menos mujeres mueren a manos de sus parejas.

Desde 2003, la estadística del Ministerio de Igualdad contabiliza 15. En 2003, Mari Carmen Morera, de 34 años y de San Vicente de Alcántara, inauguró este trágico registro.

En 2004 hubo dos muertes: Matilde, con 82 años y de Almendralejo, y Nicolasa, con 81 y de Navalmoral de la Mata.

En los dos años anteriores a 2025 no hubo ninguna víctima mortal y en noviembre de 2022 Imane Saadaoui fue asesinada por su marido, Badr Saadaoui.

Los cuatro años anteriores no se registraron muertes y entre 2005 y 2017 no hubo más de un crimen machista en Extremadura cada doce meses.

Ara Sánchez Secretaria general de Igualdad «Hay una banalización de la violencia de género por parte de los jóvenes»

Ante esta situación, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, apunta a que en este asunto no hay un patrón que lo explique todo. «Ojalá lo hubiera porque eso nos permitiría prever lo que va a pasar y evitarlo. No creo que ya haya un factor externo que haga que este año se cometan más homicidios de mujeres a manos de sus parejas o exparejas».

Explica que el delito o hecho punible tiene un proceso de desarrollo con dos fases: «Una externa cuando se inician los actos de ejecución para cometer el delito y una interna que solo está en la mente del autor y tiene a su vez otras subfases en la que la persona organiza su plan delictivo y toma la resolución de delinquir. Y eso forma parte de la más absoluta privacidad y no se exterioriza, así que es imposible saber por qué adopta esa resolución en ese momento», afirma. Lo único que podemos hacer -indica Sánchez- es «seguir insistiendo en educar, sensibilizar, prevenir y concienciar».

Pero, ¿se está haciendo lo suficiente desde la Administración regional? «La violencia de género es un drama, una tragedia para la familia que lo vive y un fracaso para la Administración y la sociedad. Nunca es suficiente todo lo que hacemos. Por parte del Gobierno estamos poniendo toda la carne en el asador en lo que es desarrollar campañas de sensibilización, prevención y concienciación», indica.

Para ello asegura que están reforzando la red de recursos con las oficinas de igualdad, los puntos de atención psicológica, los centros de crisis 24 horas y el instituto y las casas de la mujer. «Destinamos 11,6 millones de euros en los presupuesto de 2026 en materia de igualdad y violencia de género», detalla Sánchez.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Teléfono: 016. Atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes.

WhatsApp y correo electrónico: las consultas online pueden realizarse a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600.000.016 y el chat online, accesible desde la página web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es.

24 horas: Estos puntos de comunicación funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana. Cuenta con un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Situación de urgencia: En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

«La sensibilización tiene que ser a toda la sociedad, pero hay que insistir en la gente joven porque obviamente no podemos eludir que se está produciendo una banalización de la violencia de género por parte de los jóvenes. Le están quitando importancia. Hay una radicalización de la sociedad, con postulados tanto de extrema izquierda como extrema derecha, que está produciendo que la gente joven quite importancia a la violencia de género y la violencia sexual. Es ahí donde tenemos que insistir, en concienciar que existen determinados comportamientos que ellos han naturalizado o están normalizando. Todos sabemos que no se puede pegar, agredir y matar, pero tampoco se puede ver el móvil de tu pareja ni controlar su forma de pensar, vestir o relacionarse», afirma Sánchez, que apunta a que están trabajando en un proyecto sobre violencia digital con medio centenar de colegios e institutos.

Soraya Vega Portavoz del Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista «El negacionismo tiene consecuencias y la más grave es el asesinato de las mujeres»

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz de Igualdad, Soraya Vega, cree que «el negacionismo tiene consecuencias y la más grave es el asesinato de las mujeres». Asegura que es una realidad que nos interpela a todos. «No se trata de responsabilidades políticas porque las mujeres asesinadas en ningún caso pueden ser un arma arrojadiza para tirarnos piedras los partidos, por responsabilidad. Hablamos de una cuestión muy grave, pero debemos ser capaces de entender que las administraciones tienen mucho que decir y hacer».

Por ello cree que «la Junta tiene que convocar en una reunión extraordinaria a la Delegación del Gobierno, al poder judicial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la red de oficinas de igualdad y a la Fempex para unir a todas las voces y hacer el análisis más certero posible para prevenir e intervenir a tiempo».

Irene de Miguel Portavoz de Unidas por Extremadura «El machismo está en auge y se blanquea sentando en el gobierno a quienes niegan la violencia machista»

Para Irene de Miguel, la portavoz de Unidas por Extremadura, «el machismo está en auge y en esta región se ha blanqueado sentando en el gobierno a quienes niegan la violencia machista». Considera que «no hay un verdadero desarrollo de la Ley de Igualdad y nos quedamos solo en la atención a las víctimas, que es imprescindible, pero se ha olvidado la prevención».

Incide en la importancia de la educación en las aulas. «Este gobierno está más preocupado por ensalzar a los artífices extremeños del colonialismo en América que en hablar de educación afectivo-sexual, respeto, consentimiento e igualdad, y eso tiene unas consecuencias en nuestros jóvenes y en la calle».

Asegura que «la extrema derecha es la campeona en lanzar bulos en las redes sociales y eso está suponiendo un retroceso enorme». Dice que «tener una mujer en el gobierno no es sinónimo de políticas feminista». Para De Miguel, «María Guardiola utiliza el feminismo como un arma arrojadiza contra la oposición, lo instrumentaliza para blanquear que siente a los negacionistas en el Consejo de Gobierno».

Óscar Fernández Portavoz del Grupo Parlamentario Vox «Los gobiernos están fracasando en políticas con la violencia machista»

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, indica que manifiestan «un total rechazo ante todo tipo de violencia y también ante la violencia machista, con la más enérgica condena y desprecio a quienes de manera cobarde y vil ejercen la violencia contra sus parejas».

Aboga por que los crímenes machistas estén penados con condenas más contundentes e «incluso con cadena perpetua».

Finalmente, denuncian «el fracaso de las políticas de los distintos gobiernos tanto a nivel nacional como autonómico en cuanto a la violencia contra la mujer, que aun estando dotadas cada vez con más recursos económicos, no solo no palían el problema sino que desgraciadamente aumenta».