3.000 pacenses contra el empedrado del Casco Antiguo por una buena causa El nuevo recorrido del Cross solidario de la Guardia Civil ha sido un reto en un mañana llena de gestos solidarios

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 19 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Para Pablo. Este domingo parte del VIII Cros Solidario de la Guardia Civil ha sido para el pequeño Pablo, un niño de solo dos años que falleció hace dos meses. Kevin Benegas, segundo clasificado, le ha brindado la carrera con un beso al cielo al cruzar la meta en la plaza de Santo Domingo de Badajoz.

Ha sido un gesto precioso en una mañana llena de cariño y solidaridad. 3.000 personas han participado en las distintas pruebas deportivas convocadas por la Benemérita y cuyos fondos, de forma íntegra, servirán para ayudar en los proyectos de Plena Inclusión Aprosuba 3.

Precisamente los usuarios de Aprosuba 3, sus familiares y los trabajadores han sido parte de los voluntarios que han estado en la salida y han aplaudido con fuerza a los corredores.

Los atletas han disfrutado de una mañana de deporte, aunque el cambio en el recorrido debido a las obras en la plaza de San José ha provocado que subiesen por distintas vías con desnivel y empedrado, lo que ha supuesto un reto importante. El mejor momento para muchos ha sido cruzar el puente de Palmas y entrar por la puerta con el mismo nombre para culminar los 8,7 kilómetros de la carrera.

Cano repite victoria

El ganador ha sido Pedro José Cano que ya logró la victoria en esta misma carrera en 2024. «Han sido duras las callejuelas, cuando se llega a la plaza Alta y hay muchos adoquines, pero se ha conseguido», comentaba tras conquistar la prueba. Cano reconocía que se trata de una carrera especial, no solo por su recorrido por el centro de Badajoz, sino por el lado solidario. «Gusta poner tu granito de arena».

La segunda posición ha sido para Kevin Benegas y la tercera para José Antonio Calderón. En la categoría femenina se ha impuesto la sevillana Patricia López seguida de la corredora pacense María Jesús Domínguez.

Para Patricia López también ha sido un recorrido especial. Vive en Sevilla, pero conoce bien la ciudad porque su padre vive en Badajoz. Comentaba, al terminar la prueba, que supone un reconocimiento para ella porque, aunque corre habitualmente, últimamente «ha estado floja», por lo que la victoria supone una enorme alegría.

Además de la compra de dorsales y camisetas, los pacenses han podido apoyar a Aprosuba 3 este domingo in situ porque los voluntarios de la asociación han vendido piezas creadas por sus usuarios como carteras, coleteros o estuches. Ha habido mucho interés, especialmente por unos brazaletes de la carrera que se han agotado, aunque desde la entidad explican que podrán comprarlos los que estén interesados porque van a hacer más.

Apoyo a Aprosuba 3

Carmen Bote, gerente de Aprosuba 3, una entidad que lleva más de 50 años apoyando a las personas con discapacidad, se mostraba emocionada este domingo al comprobar el respaldo a la carrera. «Es un día por la inclusión. De todas las personas con discapacidad, supone visibilidad y apoyo. De de toda la ciudadanía, de la Guardia Civil y también a nivel económico es un empujón importante para el tercer sector. Estamos muy muy muy agradecidos».

Los fondos, ha explicado Bote, irán para continuar con los programas de apoyo a personas con discapacidad que ofrecen en Badajoz. Van a acometer pequeñas obras, comprar material y como destaca la gerente, seguir mejorando su calidad de vida.

En la carrera ha habido numerosas caras conocidas que han querido apoyar la causa como el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que ha corrido el cross junto con los concejales del Ayuntamiento de Badajoz Juan Parejo y Elena Salgado.

Al terminar la carrera principal se ha celebrado la caminata solidaria de dos kilómetros y medio y carreras infantiles. El fin de fiesta ha sido en el patio de la Comandancia de la Guardia Civil con la entrega de trofeos y una degustación de paella.