Urgente Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
Arde uno de los montones de corcho almacenados en los patios.
Arde uno de los montones de corcho almacenados en los patios. HOY

Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara

Un helicóptero y numerosos camiones de bomberos tratan de controlar un fuego muy complicado

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:44

Comenta

Grave incendio en San Vicente de Alcántara. Una fábrica de corcho arde de forma descontrolada desde primera hora de la tarde de este domingo. Los bomberos se afanan en cortar el fuego, pero las condiciones del material almacenado hacen su labor muy difícil, por lo que se espera que la tarea se alargue durante muchas horas.

La alarma ha saltado pasadas las cuatro de la tarde en la empresa Granulex, especializada en todo tipo de granulados de corcho. Las llamas consumen una nave cubierta y un patio en el que había montones de este material a la espera de ser tratado.

El mayor peligro es el viento que podría provocar que el fuego se extendiese. Controlar un fuego de corcho es complicado porque este material conserva mucho el calor, pero además las rachas de viento hacen que las llamas sean enormes y una columna de humo negro inmensa se puede ver en la localidad pacense.

Para evitar mayor peligro muchos camiones y vehículos están retirando el corcho almacenado en otras empresas cercabas a Granulex, ya que hay mucho miedo a que las llamas salten a los parios cercanos.

Un helicóptero apoya la extinción

En este incendio están trabajando numerosos camiones de bomberos del CPEI. Tres de ellos son de San Vicente y se han sumado dos de Alburquerque y otros tres de Valencia de Alcántara. Además les apoya un helicóptero movilizado por el plan Infoex.

El reto en las próximas horas es que el incendio no se extienda. Controlarlo para que consuma el corcho, pero no de el salto a nuevos montones de este material u otras estructuras.

San Vicente de Alcántara es la capital extremeña de la industria del corcho y uno de los núcleos de producción más importantes del mundo. De hecho, de sus fábricas salen cada año el 15% de la producción mundial de tapones de corcho.

Según indica la propia web de la empresa, Granulex cuenta con 75 años de experiencia en «molturación del corcho en todos sus aspectos y variables». Cuenta con unas instalaciones renovadas y modernas que han sufrido este domingo el incendio.

Esta empresa, según indicó HOY en un reportaje en 2018, no solo se distingue por la fabricación de los usos más tradicionales del corcho, como tapones, sino también por variantes como su utilización en campos de fútbol.

