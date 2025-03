Fiscal de menores: «Lo que ha ocurrido en Badajoz es una barbaridad que nadie podía prever»

Ana B. Hernández Martes, 11 de marzo 2025, 13:09 Comenta Compartir

Los tres menores que supuestamente han participado en el asesinato de la educadora social Belén Cortés en un piso de Badajoz ... en el que cumplían medidas judiciales lo hacían en un régimen abierto. «Esto significa que las medidas impuestas se cumplen en un régimen que no conlleva ninguna restricción de la libertad y motivo por el que no tiene que haber seguridad«, explica Yolanda Forte, fiscal autonómica de Menores. «El que la haya o no dependerá de la entidad que gestione el recurso, pero la seguridad no forma parte de la medida», añade.

