Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura Cada fin de semana, cientos de extremeños cruzan la frontera para disfrutar de los mercados tradicionales portugueses más famosos

Judit Molina Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:00

Visitar Portugal se ha convertido en un plan habitual para los pacenses. La cercanía con el Alentejo, unido a la riqueza cultural y gastronómica del país vecino, hace que cada vez más extremeños crucen la frontera en busca de productos. Uno de los planes más habituales para disfrutar de esta escapada son los mercadillos tradicionales portugueses, donde se mezclan sabores, olores, antigüedades y artesanía.

Desde Portalegre hasta Elvas, pasando por Estremoz o La Esperanza, estos mercados al aire libre suponen una cita imprescindible para los visitantes de la Raya.

Una ruta por los mercados más visitados de la Raya

Portalegre alberga uno de los mercadillos más concurridos y visitado por los extremeños. Se celebra el tercer domingo de cada mes durante toda la mañana, en la carretera que llega desde Campo Mayor. Cuenta con un amplio aparcamiento y es sin duda, un auténtico paraíso para los buscadores de gangas: desde ropa con populares marcas falsas hasta antigüedades, alfombras, semillas, frutas, quesos, dulces y embutidos.

En Estremoz, la cita es semanal. Cada sábado, la Plaza del Marqués de Pombal se convierte en un mercado de antigüedades donde se pueden encontrar piezas únicas a precios razonables. Muebles, cerámicas, monedas o libros comparten espacio con productos locales de calidad, como quesos y verduras de la huerta.

Por su parte, Elvas organiza todos los domingos un mercadillo muy pintoresco con ropa, complementos, artesanía y productos típicos. Además, en septiembre celebra su tradicional feria de San Mateo, conocida entre los pacenses como la Feria de la Loza, con un gran mercado de cerámica y loza.

En el pequeño pueblo alentejano de La Esperanza, muy cerca de La Codosera (Badajoz), se celebra cada último domingo de mes un mercadillo que refleja la esencia de la frontera. Allí se pueden adquirir productos locales, antigüedades, ropa, animales de corral, mini viveros e incluso el tradicional bacalao portugués. Una cita que mantiene intacta la tradición del comercio transfronterizo.