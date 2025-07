Portugal quiere reabrir la Pousada de Elvas

Carlos Alhinho (1949-2008) fue entrenador del Badajoz en Segunda División (temporada 2001-2002) y lo mantuvo en puestos de ascenso a Primera durante varias jornadas. Cuando Alhinho jugaba en el Sporting de Lisboa, los lunes, su día de descanso, venía con algunos compañeros de equipo a la frontera para comprar en Galerías Preciados de Badajoz y comer bacalhau dourado en la Pousada Santa Luzia de Elvas.

Hace unas semanas, la Pousada de Elvas, convertida en 2013 en el Hotel Santa Luzia, cerró y la clausura fue noticia en el diario local 'Linhas de Elvas', en el semanario nacional 'Expresso' y también en HOY. Era lógico, se trataba de la primera Pousada que existió en Portugal, inaugurada en 1942, y su cierre sería como si en España cierra el Parador de Gredos, fundado en 1928, primero de la Red Nacional de Paradores y símbolo de la Transición por haberse rematado en sus salones la Constitución española.

En la Pousada de Elvas no hubo reuniones constitucionales históricas, pero sí es cierto que en 1947 se celebró en su restaurante una importante convención política de dignatarios españoles y portugueses y durante la comida se sirvió bacalhau dourado. Eso cuentan en el Centro Interpretativo da História do Bacalhau. Se puede leer en su web, en la 'Enciclopédia do bacalhau', en la entrada bacalhau dourado, que la receta está quizás inspirada en el 'bacalhau à brás', con la diferencia de que el dorado utiliza exclusivamente «batata cabelo de anjo» y bastante huevo hasta convertir el plato en «um verdadeiro creme que ainda hoje é habitual comer no Alto Alentejo».

La inventora del plato, según la 'Enciclopédia do bacalhau', habría sido Jacinta do Carmo Bucho, cocinera de la Pousada, homenajeada por el Ayuntamiento de Elvas en 2017. Aunque hay otra teoría según la cual el bacalhau dourado ya lo preparaban en la Quinta das Torres de Azeitão, cerca de Setúbal, cuya propietaria, Maria Clementina Sousa, cedió la receta a António Pimenta, director de la Pousada de Elvas en 1947. Sea como fuere, el bacalhau dourado se popularizó y entró en el Libro Guinness en 2011 tras la concentración de 3.000 personas en el Coliseu de Elvas para comerlo.

Más allá del bacalao, la Pousada fue cerrada en 2012 por el grupo hotelero privado Pestana, que se hizo en 2003 con las Pousadas de Portugal al privatizarse estas. Estuvo a la venta por un millón de euros, nadie la compró y fue alquilada por João Simões, propietario también del restaurante Cadeia Quinhentista, situado en lo alto de Estremoz, en la antigua cárcel, junto a la Pousada de la ciudad, y Recomendado por En Salsa.

Su anterior propietario regenta el restaurante Cadeia Quinhentista de Estremoz, recomendado por En Salsa, y lo cerró por «falta de trabalhadores»

El señor Simões se quejaba de que no encontraba trabajadores, tenía que atender la Pousada a todas horas, no podía seguir así, acababa el contrato de arrendamiento y decidió dejar el establecimiento. Lo paradójico es que, al tiempo que cierra la Pousada, Elvas se convierte en un destino turístico de primer orden, como certifica que el grupo Vila Galé, el más importante de Portugal junto al grupo Pestana, acaba de abrir su segundo hotel de lujo en Elvas (Casas d'Elvas Historic Hotel, 44 habitaciones, séptimo de la cadena en el Alentejo) como les contamos en esta página el pasado 28 de febrero.

La última noticia sobre la Pousada Santa Luzia ha aparecido este fin de semana en el encarte de viajes y gastronomía 'Fuga's del diario lisboeta 'Público', donde se informa de que Enatur (Empresa Nacional de Turismo) valora reabrir la Pousada de Elvas tras recibirla del concesionario, mantiene personal para preservar las instalaciones y busca una solución posible, incluida la reapertura del establecimiento.

