Dónde comer distinto en Portalegre

Moderna decoración del comedor del restaurante Fonte do Corro de Portalegre.

Portalegre es una ciudad en cuesta. Arriba, casi en la cima, en la remodelada plaza de la República y frente a la sede de la Guardia Nacional Republicana, abrió en 2024 el restaurante más 'cool', guay o 'in' de esta capital de distrito. Se llama 'Fonte do Corro' y Nuno Serra, su 'chefe de sala', nos explica a los postres que intentan ser diferentes e ir más allá de la cocina tradicional que se sirve en los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, algunos ya recomendados por En Salsa: 'Tombalobos', 'Sal, Alho e etc.'…

¿Son diferentes? Comprobémoslo… Accedemos a un local pequeño con tres ambientes: mesas altas con taburetes junto a las ventanas y mesas bajas con sillas en un bajo y en un altillo. Decoración actual, Ikea por todos lados, incluidas lámparas, vajilla y cubertería. Sin mantel, pero con servilletas de tela, copas de vino sin estilismo y la música como broche del concepto: rock clásico, buen country y mejor blues.

El servicio, masculino, viste de negro con el nombre del local grabado en la pechera y es tan amable como tímido o, mejor, discreto. La carta ofrece una buena selección de vinos de Portalegre y municipios limítrofes. Es interesante porque los vinos del Alto Alentejo son lo último en Portugal, bodegueros extranjeros y nacionales se han emocionado comprando terrenos y plantando viñedos en la zona y la carta de Fonte do Corro permite probar los resultados de esta fiebre del vino portalegrense: de las 42 referencias, 29 son vinos de Portalegre. Por copas (asignatura pendiente portuguesa), poca oferta, no especifican y sirven vino de Urra, 'freguesia' cercana a la capital. Tomamos un blanco correcto, sin más.

El pan, muy del país: denso, mezcla de trigo y centeno, sabroso y adictivo. La carta, 'moderna' entre comillas. Es decir, no se divide en entrantes, pescados y carnes, sino en 'Para tapear…Sozinho o partilhar', 'Do 'Mê' compadre marafado', 'Cá da terra', 'Nem é carne, nem é peixe' y 'Adoça-te… Não sejas amargo'. Resulta simpático, pero la veteranía te lleva a fruncir el ceño. Los nombres de los platos también son una incógnita (Teuthida, Ovis Aries, O Cervus Elaphus, Flower Power), tanto que da un poco de reparo pedir, por ejemplo, Chambaril y preferimos utilizar la explicación que viene debajo del nombre, en este caso ossobuco con arroz, pero el camarero ni recordaba que se llamaba Chambaril.

Sí recordaba, sin embargo, el apelativo del plato de factura más sorprendente de la casa: Ferrero Alentejano. Efectivamente, es un trampantojo de los bombones Ferrero Rocher: un papel de hoja de oro comestible envolviendo una masa explosiva de fariñeira (ya saben, ese embutido parecido a la patatera, pero con harina), almendra tostada y miel sobre un lecho de pimientos aliñados. Es un bocado sumamente original, aunque de sabor tan intenso que más que refrescar el paladar, lo abre en canal. Le falta la contención de nuestra Patatera Power.

Seguimos con un plato denominado Granada de Bacalhau: guiso de garbanzos ocres y marrones con jamón y dos trozos de bacalao encima coronados con hojas de menta. Demasiado al dente el 'grão', o sea, los garbanzos, y buena calidad la del bacalao, pero van cada uno a su bola, sin hermanarse, compenetrarse ni congeniar… No entusiasman y la comida avanza mientras concepto y contexto van por un lado y la cocina va por otro.

Pero llega el Chambaril y todo cambia. Conectan decoración, filosofía y música con este ossobuco (corte transversal del morcillo trasero de la ternera) con arroz de especias y tomate cherry. Magnífica presentación en una sartén con asa dorada, delicioso y tierno el ossobuco, se deshace en la boca, hermanando sin estridencias con el arroz perfumado. Un plato conseguido y lleno de matices.

Pedimos de postre unos curiosos conos de barquillo crujiente con sabor a sésamo y, quizás, a té matcha, rellenos de helado artesano de boleima (bollo de origen judío con canela, manzana y nueces típico de Castelo de Vide). Espectacular helado con un sabor que recuerda a la perrunilla. Fue un final espléndido y acorde con el concepto que ha dado origen a este Fonte do Corro, que arriesga y se esfuerza por ser distinto.

