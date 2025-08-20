HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feria de San Mateo de Elvas

Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada

La Feria de San Mateo se convierte cada año en una parada obligatoria para los pacenses

Judit Molina

Judit Molina

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:22

La ciudad portuguesa de Elvas vuelve a convertirse en epicentro de la fiesta con la celebración de la Feria de San Mateo 2025, conocida popularmente en Extremadura como la 'feria de la loza'. El evento, que tendrá lugar en el Parque de la Piedad del 19 al 28 de septiembre, atraerá como cada año a miles de pacenses y extremeños que cruzan la frontera.

Además de los conciertos, la feria contará con atracciones de feria ('cacharritos'), espectáculos y una gran variedad de puestos de comida típica portuguesa. No faltará el mercado de cerámica y loza, una de las grandes señas de identidad de esta cita, donde los visitantes podrán adquirir piezas a precios muy asequibles.

Estos son los conciertos de la Feria de San Mateo 2025 en Elvas

El Ayuntamiento de Elvas ya ha confirmado los dos carteles oficiales que marcarán la programación musical de este año.

Cartel del escenario principal:

  • 19 de septiembre: Sara Correia y el grupo Bombazine

  • 20 de septiembre: Para Sempre Marco y Moura Encantada Folk

  • 21 de septiembre: Espectáculo infantil Super Wings y Bluey

  • 24 de septiembre: Quim Barreiros y tributo a Julio Iglesias con Jorge Gois

  • 25 de septiembre: Abraham Mateo y A Portuguesa – Proyecto Musical Fado

  • 26 de septiembre: Slow J y SOVERSION

  • 27 de septiembre: D.A.M.A, Rumo ao Sul (rumbas y flamenco) y Los Romeros

Programación del escenario de la Feria:

  • 19 de septiembre: Grupo Voz Amiga

  • 20 de septiembre: Cantadores da Planície

  • 21 de septiembre: Baile con Duo Musical C&R

  • 22 de septiembre: Noche de fados

  • 23 de septiembre: Baile con Renovação 2000

  • 24 de septiembre: Baile con Henrique Belacorça

  • 25 de septiembre: Brigada 14 de Janeiro

  • 26 de septiembre: Xumbo Torto

  • 27 de septiembre: Roncas d'Elvas

  • 28 de septiembre: Baile con Jorge Gomes

Además de la programación de la feria, Elvas ofrece un rico patrimonio histórico y arquitectónico que merece la pena conocer, con enclaves destacados como la Fortaleza de Elvas, las murallas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su emblemático Castillo o el Acueducto de Amoreira, que complementan la oferta cultural de la ciudad durante estas fechas.

