«La mascarilla tenían que haberla impuesto antes»

«Es de sentido común llevarla; hay mucha gente enferma»

María Conejero. A. M.

María Conejero acompañó este miércoles a su madre al centro de salud Manuel Encinas de Cáceres y en ningún momento se quitó la mascarilla. Ya fuera y tras la consulta médica, reconocía a HOY que le parece «perfecto» que esta medida de protección sea obligatoria en los centros de salud y hospitales. «Cada vez hay más contagios y no cuesta nada ponérsela. Es de sentido común. No hace falta que el Gobierno me lo imponga porque ya se ve que está mucha gente infectada», afirmaba tras asegurar que en el interior del centro de salud casi todos los usuarios ya llevaban el tapabocas incluso antes de entrar en vigor la obligatoriedad. «En mi trabajo hay muchísimas bajas porque el que no tiene covid, tiene gripe A», añadía Conejero, precisamente en un momento en el que también está sobre la mesa del debate político las autobajas de tres días.