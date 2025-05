«Hay hartazgo de vacunación por la pandemia y por eso llega una ola de virus respiratorios peor»

La baja cobertura de vacunación contra la gripe y la covid está siendo el talón de Aquiles de la época de virus respiratorios en Extremadura. ... La tasa está por debajo de la deseada y eso está provocando, según los expertos sanitarios, más infecciones.

Así lo pone de manifiesto la pediatra extremeña Ana María Grande Tejada, que trabaja en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Es vicepresidenta segunda de la Asociación Española de Vacunología y asegura que «hay un hartazgo de la vacunación, un cansancio vacunal por la pandemia, que no solo está afectando a la covid, sino también a la gripe, y de ahí que haya una ola de virus respiratorios peor».

Incide en que con la campaña casi finalizada (acaba el 31 de enero) esa baja cobertura, que ronda el 71% en la población diana de la gripe y un 55% en la covid, según la Consejería de Salud, está teniendo un impacto y es lo que se está viendo este año.

A ese hartazgo se suma que «la percepción de la gente es que la gripe es una enfermedad banal y que la vacuna no es efectiva». Dice que eso es rotundamente falso y hace un llamamiento a vacunarse porque «es la mejor prevención contra las infecciones respiratorias».

Además, la experta ha echado en falta que las autoridades sanitarias hayan insistido más en la vacunación. Ve con buenos ojos la nueva medida de vacunarse sin cita previa anunciada este martes, pero asegura que el «impacto sería mayor si hubiera llegado antes. La vacuna de la gripe tarda unas dos semana en comenzar a proteger», añade.

Afirma que «la gente debería estar vacunada desde octubre, que fue cuando empezó la campaña en Extremadura» y, en cualquier caso, anima a hacerlo ahora si no aún no han recibido la inyección. «Es importante; aún no se ha llegado al pico de contagios y la vacunación siempre previene».

Detalla que la vacunación sin cita previa de forma extraordinaria debería ser una medida, al igual que el uso de mascarillas en centros sanitarios durante la época de virus respiratorios, que se implantara con previsión en los próximos años.

«La vacunación extraordinaria no hace falta que sea al principio de la campaña porque en los inicios se vacunan los que están seguros de ello y lo hacen todos los años, pero sí estaría bien que eso se hiciera a partir de la cuarta o quinta semana de la campaña para atraer a quienes están indecisos o no ha pensado en vacunarse», afirma.

Los niños

Pese a que la Junta ha intentado llegar este año a más colectivos para tener una inmunización mayor, eso no está dando los resultados esperados. Un ejemplo de ello es lo sucedido con la población infantil. Por primera vez se pone una inyección contra la gripe de manera gratuita a los niños de seis a meses a cinco años, pero no está calando en los padres. La cobertura apenas alcanza el 30%.

Además de las razones que han influido en la baja tasa para los mayores, en el caso de los niños Grande dice que también puede deberse a que este año se ha hecho mucho hincapié en la vacunación contra el virus respiratorio sincitial, causante de la mayoría de las bronquiolitis en bebés, y la de la gripe ha pasado a un segundo plano.

Ante eso, esta pediatra hace un llamamiento a los padres para que vacunen a sus hijos. Y da razones de peso. «La gripe no es un catarro. Pueden estar una semana con fiebre y los menores de dos años hospitalizan con relativa frecuencia, pues está relacionada con mayor incidencia de infecciones bacterianas, meningitis y otitis», explica.

Asimismo, los niños tardan más en eliminar el virus de la gripe y su carga viral es mayor. «Frenar la gripe en ellos hace que tenga un impacto en toda la población», concluye la pediatra, que cree que el pic o de contagios llegará en las próximas semanas.