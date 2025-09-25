María Guardiola sobre el transporte escolar: «La situación se llevó al límite y hemos hecho todo lo posible»

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

La crisis del transporte escolar ha protagonizado un inicio de pleno en la Asamblea de Extremadura tenso. Los grupos parlamentarios de la oposición han pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que dé explicaciones sobre el conflicto que ha dejado a 5.000 alumnos sin autobús para desplazarse hasta los colegios e institutos en las primeras jornadas del curso 2025-2026.

«La gestión ha sido seria y responsable pero la realidad no ha impedido que tengamos que afrontar una situación difícil y dura. Se ha trabajo intensamente para garantizar el derecho a la educación; la situación se llevó al límite y hemos hecho todo lo posible», ha asegurado Guardiola antes de reconocer que el curso no ha comenzado como les hubiera gustado porque no se prestaron el 38% de las rutas (más de 200 de las 579 que recorren esta comunidad autónoma).

Eso sí, ha incidido en que la decisión ha sido de aquellos que tienen los medios para prestar el transporte escolar, es decir, los empresarios. «Hemos vivido una verdadera situación de presión. Ya sucedió con Ibarra, Monago y Vara y ahora nos ocurre a nosotros», ha dicho en referencia a las negociaciones que han tenido que llevar a cabo con este sector.

«Desde el inicio de la andadura de este gobierno no hemos dejado de hablar y dialogar con las empresas del sector y a día de hoy el transporte se está prestando con normalidad. Las familias no necesitan batallitas parlamentarias, sino soluciones», ha dicho en respuesta al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Con él ha habido un duro enfrentamiento dialéctico. Gallardo le ha acusado de estar desaparecida durante esta crisis. «En los últimos días no hemos tenido noticias de usted. Cuando miles de niños estaban sin poder ir al colegio usted no estaba. La buscamos, pero no estaba. El 10 de septiembre miles de familias se fueron a la cama sin saber si habría autobús y usted no estaba. Nunca esto pasó con los gobiernos de Guillermo Fernández Vara e Ibarra. Por primera vez quedan privados de la educación 5.000 niños y usted no estaba», ha afirmado Gallardo.

Guardiola ha asegurado que desde el primer momento ha estado tomando decisiones para solucionar «un problema que necesitaba discreción y responsabilidad y no ruido y protagonismo».

Reuniones para llegar al acuerdo

Ha detallado que en las dos primeras semanas de septiembre se han mantenido cinco reuniones presenciales, dos con los representantes del sector del transporte y tres con las empresas denunciadas. Unas reuniones, ha indicado, «con una duración estimada de más de diez horas». Y ha añadido que «del 13 al 16 septiembre se han mantenido conversaciones telefónicas con los representantes autorizados de quienes no presentaban el servicio«. Llamadas de duración total de tres horas y 58 minutos, ha afirmado. A eso se ha sumando, según ha especificado, »intercambios de mensaje de WhatsApp y numerosos documentos hasta concluir en un acuerdo que han aceptado las empresas y que está firmado por mí».

Guardiola ha recurrido de nuevo a la herencia recibida y ha afirmado que al llegar al Ejecutivo se encontraron con que el Gobierno socialista «estaba pagando a las empresas del transporte escolar a precio de 2016». Ante eso, ha insistido en que han asumido «la responsabilidad de proteger el derecho a la educación y de garantizar la legalidad, algo con lo que usted no está familiarizado», en referencia a Gallardo por el proceso judicial que le sentará en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

«La Junta ha sido responsable, gestionando y utilizando todas las herramientas administrativas y legales que estaban en nuestra mano. Si tuvieran decencia tendrían que haber estado de este lado», ha añadido Guardiola.

«Cinco días de absoluto silencio»

Gallardo ha insistido en que la presidenta de la Junta «huyó del 11 al 16 de septiembre cuando arreciaba la tormenta, se escondió detrás de su consejera y no hizo ni una comparecencia ni dio una sola explicación ni hubo un gesto de empatía». Cinco días, ha añadido «de absoluto silencio y eso que a usted le gustan las redes».

Guardiola le ha respondido que «miente a conciencia y hasta con placer» porque «sabe perfectamente que ha estado trabajando sin descanso para solucionar el transporte escolar, pero ha preferido inventarse historietas de que estoy en el extranjero para buscar el aplauso fácil de sus colegas». Ha concluido que «el problema del transporte escolar se ha cerrado mientras »los socialistas se estaban frotando las manos para desgastar al gobierno«.

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, también ha acusado a la presidenta de la Junta de estar «muy desaparecida» en medio de esta crisis educativa. «Con lo que le gusta el postureo y ha dejado que se comiera todo el marrón la consejera», ha afirmado.

Ha insistido en que si se solucionó el conflicto fue porque «miles de familias salieron a las plazas de sus pueblos para defender que tienen el mismo derecho que los demás a la educación« y ha tildado a Guardiola de »soberbia e incapacidad« para resolver los problemas de los extremeños.

A eso Guardiola le ha respondido que no va a aguantar lecciones del «partido responsable de dejar a las mujeres víctimas de violencia de género desprotegidas con pulseras llenas de fallos».

Ángel Pelayo, de Vox, también ha insistido en que «Guardiola ha demostrado no saber negociar» y se ha preguntado si la Junta de Extremadura ha pedido disculpas o ha asumido alguna responsabilidad, además de recriminarles que hayan tomado la vía judicial.

Hay que recordar que, tal y como explicó la Junta, el Ejecutivo regional denunció a empresas que no se habían presentado a las licitaciones del concurso del transporte escolar por supuestas coacciones para intentar modificar los precios de la rutas«.

Ante eso, Guardiola ha indicado que han «hecho lo que tenían que hacer con la denuncia en una situación muy compleja, que no se solucionaba poniendo solo más dinero y que no podía pasar por aceptar exigencias que estaban fuera de la ley».