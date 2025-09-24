La Junta cubre todas las rutas de transporte escolar por primera vez desde el inicio de curso

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha cubierto este miércoles todas las rutas de transporte escolar por primera vez desde el inicio de este curso 2025 2026 y después de que se pusiera fin al conflicto entre los transportistas y el Ejecutivo regional.

Este 24 de septiembre solo una línea de la provincia de Badajoz ha presentado una incidencia, pero se ha solventado en el trayecto de vuelta desde el centro educativo hasta el municipio, según confirma a HOY la consejería de Educación.

Por tanto, se termina así una crisis que ha tenido en vilo a miles de familias extremeñas. El año académico empezó en esta comunidad autónoma con más de 200 rutas sin cubrir, lo que supuso que 5.000 de los 16.000 alumnos de la región que hacen uso de este servicio estuvieran sin autobús que les llevara desde sus localidades hasta los colegios e institutos durante cuatro jornadas lectivas.

El martes, 16 de septiembre, el Gobierno extremeño y los transportistas llegaron a un acuerdo con el que, entre otras cuestiones, la Junta abandonaba la vía judicial y se comprometía a pagar a las empresas un 65% por algunas de las rutas.

Con esa firma encima de la mesa se restableció el servicio de la mayoría de las líneas, aunque la jornada del miércoles 17 terminó con 20 líneas sin cubrirse. El jueves fueron 17 las que no estuvieron operativas y el viernes un total de 11. La tercera semana del curso ha empezado con cinco rutas sin realizarse y, el martes, 23 de septiembre, fueron dos las afectadas.

Hay que recordar que la Junta presentó en la noche del 4 de septiembre en el juzgado de guardia de Mérida una denuncia por vía penal contra varias empresas de transportistas por supuestas coacciones que, según el Ejecutivo regional, «tenían como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas suscribieron en el acuerdo marco». Además, el Gobierno solicitó medidas cautelares para obligar a los empresarios a que prestaran este servicio considerado un «derecho fundamental».

En ese momento había 242 rutas sin adjudicar porque los concursos quedaron desiertos ante el plante de los empresarios. Seguidamente, a pocas horas del comienzo de las clases, la Junta convocó una licitación de urgencia para intentar cubrirlas, pero solo logró asignar 19, por lo que quedaron 223 sin empresas.

Con esa situación, el Ejecutivo adjudicó de forma directa las rutas, pero los empresarios hicieron caso omiso a la resolución administrativa. Además, entre tanto, la justicia denegó la medida cautelar solicitada por la Junta para obligar a los empresarios a prestar el servicio y miles de estudiantes estuvieron cuatro jornadas lectivas sin transporte escolar.

Con un amenaza de huelga estudiantil y protestas por toda la región, las empresas y la Junta llegaron a un acuerdo tras llamadas telefónicas y dos reuniones presenciales en Mérida.