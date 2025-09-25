EL PSOE exige que dimita la consejera de Educación y Vaquera dice que «tiene la cabeza muy alta»

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido en la Asamblea de Extremadura la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, por la crisis del transporte escolar. «Usted jamás se va a poder ir con la cabeza alta de su responsabilidad política porque ha privado del derecho a la educación a 5.000 alumnos que merecen su dimisión o su cese», ha afirmado la diputada del PSOE Ana María Fernández Rodríguez.

«El Gobierno extremeño tiene más dinero que nunca pero menos conocimientos que nunca para gestionar. Han venido a la Asamblea a blanquearse para ser las víctimas de esta situación», ha añadido Fernández Rodríguez después de que el diputado José María Vergeles también haya exigido la dimisión o el cese de Vaquera. «Asuma la responsabilidad y váyase antes de que le eche el incremento de la tasa de abandono escolar temprano», ha afirmado.

Ante eso la titular de Educación ha insistido en que «el transporte escolar, duela a quien le duela, está resuelto aunque lo intenten usar para tapar las vergüenzas de su partido». Ha añadido que tiene un «compromiso fuerte con el futuro de nuestros pueblos y toda Extremadura» antes de defender su gestión en la crisis que ha dejado a 5.000 alumnos sin autobús que les lleve desde sus municipios hasta sus colegios e institutos en los primeros días del curso. «Quienes tienen que marcharse son los que mienten a los extremeños y burlan la ley, no los que la cumplimos», ha dicho Vaquera.

«Tengo la cabeza muy alta y no tengo nada de lo que avergonzarme. He estado trabajando junto a todo el equipo de gobierno para defender el intereses de las familias que usan el transporte escolar y cumpliendo la ley. No se olviden que hay que cumplir la ley y eso lo llevamos por bandera», ha insistido Vaquera, que ha detallado que se ha reunido con el sector del transporte escolar en 18 ocasiones y han llevado a cabo diez licitaciones.

«Esta consejera no mira nunca para otro lado y no se deja llevar por artimañas de unos pocos que quieren sacar rédito económico o político», ha añadido Vaquera ante de que le respondiera el grupo socialista. «Usted, con la cabeza alta o la cabeza baja, lo que tiene que hacer es irse. Quieren seguir transmitiendo que la culpa no es suya y son responsables de fulminar el derecho a educación de 5.000 niños«, ha insistido Fernández Rodríguez.

Vaquera ha lamentado que «se intente hacer un uso político con una situación que está resuelta». Desde el día 17 de septiembre este problema, ha añadido, »está solucionado, aunque les hubiese gustado que hubiera seguido más tiempo«. Ha incidido en que han actuado como debían. »Pese a quien le pese hemos solucionado esta situación de la mejor manera posible. Este problema se ha solucionado bastante bien, aunque fuera difícil», ha afirmado.

«El inicio de curso más caótico»

En la sesión, también el diputado socialista Jorge Amado le ha insinuado que «maltrata a la gente de nuestros pueblos» y Vaquera ha calificado sus palabras de «insultantes y falta de respeto». Ante ello Amado ha tildado el inicio de curso de ser «el más caótico de la historia» y ha exigido su dimisión. «Son el mayor enemigo de lo rural y una fábrica de generar desigualdades», ha incidido.

«Me quedo sin palabras con que ustedes me vayan a dar lecciones de caos. Lo que dicen es insultante e irrespetuoso. Hemos puesto más profesores, orientadores, especialistas y más programas. La inclusión educativa es una realidad con este gobierno», ha dicho la titular de Educación en su defensa, que también ha respondido a Juan José García García, de Vox, al preguntarle si ha sido ella la que ha tenido la responsabilidad de la negociación del conflicto.

«Nunca eludo ninguna de las responsabilidades propias de mi cargo. Las asumo como servidora pública», ha concluido Vaquera.