Urgente Ordenan confinar Hervás por la cercanía del fuego de Jarilla, que también obliga a evacuar Gargantilla
Guardia Civil sobrevolando el incendio iniciado en Jarilla (Cáceres) para informar de su evolución. HOY

Incendios en Extremadura

Alcaldesa de Hervás: «Hay que confinar a los vecinos porque el viento va a cambiar y el humo puede llegar»

El municipio más importante del Ambroz duplica su población, que llega a las diez mil personas en agosto, y acaba de recibir la orden de que todos permanezcan en las casas para evitar riesgos ante el avance del fuego de Jarilla

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:53

La localidad de Hervás, principal población del Valle del Ambroz, ha sido confinada esta mañana. «Acabamos de terminar la reunión que ha tenido lugar en el puesto de mando avanzado (en La Granja) con la presidenta (Guardiola) y técnicos del Infoex y nos han indicado que hay que confinar a la población porque, aunque el humo se ve lejos en lo alto de la montaña, nos dicen que va a cambiar el viento, el humo va a llegar y el CO2 puede perjudicar a las personas. La Guardia Civil ya ha empezado a cortar el acceso a la población por la N-630», ha explicado este domingo a las once de la mañana a este diario la alcaldesa de Hervás, Gloria Vizcaíno.

Esta localidad del norte de Cáceres tiene normalmente unos 4.100 habitantes, pero según la alcaldesa ahora podrían ser más del doble, en torno a diez mil. Las fiestas del pueblo, que iban a dar comienzo, se han suspendido, ha dicho Vizcaíno justo antes de lanzar un comunicado a la población explicando las últimas novedades.

Según la información que trae y lo que observa, en el Puerto de Honduras (que separa los valles del Jerte y el Ambroz) la situación «parece muy complicada», mientras que Segura de Toro (confinada) y Gargantilla (evacuada) son las otras poblaciones, junto a Hervás, que deben permanecer en alerta por el fuego iniciado en Jarilla hace ya seis días y que ha arrasado más de 7.000 hectáreas y que se espera siga avanzando. A la alcaldesa de Hervás le han informado que vienen de camino medios aéreos. «De momento, tenemos a mucha gente en el pueblo dispuesta a echar una mano y colaborar y a un grupo de Protección Civil que conoce perfectamente la zona», ha indicado a este diario.

