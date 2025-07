La lengua azul reaparece en Extremadura con focos en Peraleda de la Mata, La Haba y Capilla

Regresa la lengua azul, que dejó miles de ovejas muertas (muchos más que las muertes declaradas, decenas de abortos y una importante reducción de producción de leche ... entre el último trimestre del año pasado y esta primavera. El Laboratorio de Referencia Animal de Algete, en Madrid, ha confirmado con fecha del martes pasado que hay animales infectados con la fiebre catarral ovina en dos explotaciones de La Haba, en la comarca de Don Benito, y en Capilla, en la comarca ganadera de La Serena. En este último caso el serotipo de infección es el número 3, uno frecuente en Extremadura, pero en el caso de La Haba el detectado es el 8. Con anterioridad, con fecha del pasado día 10 de este mes de julio, se confirmó otro foco, con serotipo 3, en Peraleda de la Mata, en la comarca ganadera de Navalmoral de la Mata.

Debido a la falta de stock de vacunas en los laboratorios, la vacunación no es obligatoria desde enero pasado para las explotaciones ganaderas, pero la Junta de Extremadura y los veterinarios la siguen recomendado. Una decisión que puede empujar a algunos ganaderos a no sentir la necesidad de proteger a sus rebaños de la lengua azul. El presidente del colegio oficial de veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente, alertó a HOY que eso sería un «gran error» con consecuencias dañinas para las explotaciones.

«Es fundamental la vacunación porque lengua azul la vamos a volver a tener este año sí o sí», señaló a este medio Vicente. La justificación es sencilla. «El mosquito transmisor empezará a picotear en julio y la eclosión se producirá entre septiembre y principios de octubre, como sucedió el año pasado. Estas fechas de finales de mayo, principios de junio son las idóneas para vacunar y que las dosis tengan el mayor efecto posible«, remató el veterinario.

La Consejería de Agricultura asume ese discurso. «Hemos seguido comprando vacunas de todos los serotipos, de tal forma que aconsejamos la vacunación y todo aquel que quiera vacunar tiene a su disposición esta vacuna», ha dicho la consejera de Agricultura y Ganadería, Mercedes Morán.

El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez Medina, ha afirmado que ya no se tienen que declarar los focos de lengua azul con la misma metodología que se hacía el pasado año debido a los cambios introducidos en la normativa aplicable contra esta enfermedad.

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Agricultura, en el momento que se detecte un foco por provincia, se considerará que la enfermedad ya está presente en ese territorio «y las indicaciones es no seguir tomando muestras ni declarando focos». De este modo, ha precisado, «que no se sigan comunicando focos no significa que no los haya», sino que no existe esa obligación procedimental de tener que declararlos.

Inacción

El PSOE de Extremadura ha denunciado la «peligrosa inacción y el silencio» de la Junta ante la aparición de focos sospechosos de lengua azul en explotaciones ganaderas de la comarca de La Serena y La Siberia. Según el testimonio de ganaderos de esta zona, en las últimas tres semanas han empezado a detectarse síntomas de esta enfermedad en la cabaña ganadera, en concreto, en explotaciones de ovino que, además, estaban vacunadas frente a 4 serotipos.

Según los propios ganaderos, hace ya tres semanas que la Junta de Extremadura tomó muestras en el ganado afectado, pero 21 días después no se ha declarado oficialmente ningún caso ni se han tomado medidas de ningún tipo. Sin embargo, en ese mismo tiempo, los ganaderos afectados han comunicado muertes de cabezas de ganado ovino y abortos de ejemplares vacunados, indican los socialistas en nota de prensa.

Además, los veterinarios de esta comarca denuncian que en la última semana no se les están facilitando vacunas de los serotipos 1 y 8 pese a que hay conocimiento de que, en la provincia de Córdoba, limítrofe con La Serena, hay casos declarados de los serotipos 3 y 8. Los propios ganaderos tildan de «barbaridad» que no se les faciliten las vacunas para proteger a sus explotaciones de un peligro cercano e inminente.

Las cifras que ofrecen los ganaderos de zonas como Castuera, Peñalsordo y Cabeza del Buey, es que podría haber más de 30 focos de lengua azul de los que la Junta de Extremadura tiene constancia, pero no adopta ningún tipo de media, denuncia el PSOE.