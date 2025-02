Extremadura empieza a vacunar contra el serotipo 8 y desatasca las exportaciones de ovino

Llegan las primeras vacunas de la lengua azul contra el serotipo 8. Y con ellas se desbloquea una situación que empezaba a inquietar al ... sector ganadero de ovino: no poder exportar en este mes de noviembre, clave para las ventas al exterior. 8.000 dosis llegaron ayer a las instalaciones de la Oficina Veterinaria de Zafra y ya se han comenzado a inocular en explotaciones de ovino con animales reservados a la exportación. Esa es la prioridad a la hora de poner vacunas del serotipo 8. El ganado preparado para la exportación. Cuando lleguen las dosis suficientes, se procederá a la vacunación generalizada contra este tipo de lengua azul que ha llegado a la región por primera vez en su historia en el pasado octubre.

El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, ha confirmado a HOY la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra la fiebre catarral ovina del serotipo 8. «Llegaron ayer a Zafra y se han empezado a distribuir entre las explotaciones que lo han solicitado por tener animales preparados para la exportación», refrenda Benítez. En este caso, por concretar, se trata de ovejas del grupo cooperativo Ea Group, el gran referente en España en este sector y con sede social en Villanueva de la Serena.

Fue precisamente Ea Group quien, a través de su presidente, Antonio Holguín, dio la voz de alerta en este periódico. El pasado día 5 subrayó que el problema que «nos bloquea todas las ventas de ganado vivo al exterior es que tenemos un nuevo serotipo de lengua azul, el 8, y de ese no hay nada de vacunas. Nunca lo habíamos tenido hasta ahora». Recordó que Marruecos, un gran mercado para el ovino extremeño, no tiene problemas en admitir ovino vivo si está vacunado. Del serotipo 3 hay vacunas, del 1 y del 4 va a haber una conjunta en poco tiempo y también las hay de forma separada, pero «del 8 no hay nada de nada en Extremadura. Este es un grave problema porque nos bloquea cualquier tipo de exportación», comunicó Holguín a HOY.

Como avanzó también este diario, la Junta de Extremadura inició entonces los contactos con otros gobiernos regionales y con laboratorios para poder contar con vacunas contra el tipo 8. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, anunció durante el Foro Agro HOY Santander que se había puesto en contacto con el Gobierno de Aragón y con la Generalitat de Cataluña para poder tener vacunas en poco tiempo. Y se puso como fecha contar con las primeras dosis a mitad de noviembre. Así ha sido.

El director general de Agricultura y Ganadería especifica que las primeras dosis han llegado tras una compra a los laboratorios tras el desbloqueo de vacunas que tenía realizadas el Gobierno de Aragón. Y a lo largo de la jornada de hoy va a contactar con su homóloga de la Generalitat catalana para realizar la misma operación y poder contar con más vacunas a corto plazo.

Según Benítez, la próxima semana llegarán a Extremadura otras 30.000 dosis del serotipo 8, que sumadas a otra cantidad similar antes de final de mes, supondrán que el ovino extremeño destinado a exportación tendrá las vacunas suficientes a corto plazo.

Cataluña, Baleares y Aragón son los territorios en los que se está vacunando contra el serotipo de lengua azul desde este verano. Por eso se ha recurrido desde la Junta a gobiernos autonómicos para contar de forma urgente con las dosis vacunales imprescindibles para las ovejas que deben salir a mercados extranjeros antes de que finalice este mes.

El Gobierno extremeño, destaca José Manuel Benítez, valora la cooperación entre gobiernos autonómicos a la hora de facilitar la llegada de dosis en las zonas más afectadas.

Al mismo tiempo considera que sería conveniente que el Ministerio de Agricultura activara un mecanismo para la compra centralizada de vacunas que facilite la compraventa de viales para combatir una enfermedad con una alta implantación ya en buena parte del país.