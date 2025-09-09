HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de alumnos haciendo uso del transporte escolar. Hoy
Extremadura

La Junta se reúne 'in extremis' con empresas del transporte escolar para garantizar el servicio

A dos días de que se inicie el curso, hay 242 rutas que están en al aire, sin adjudicatarias que realicen esas líneas; la Junta ha denunciado por lo penal a un grupo por supuestas coacciones

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:35

La Junta de Extremadura, con su presidenta, María Guardiola, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, se reúnen 'in extremis' con empresas del transporte ... escolar con el objetivo de garantizar el servicio. Faltan apenas 48 horas para que comience el nuevo curso y hay 242 líneas que están en el aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  7. 7 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  8. 8

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  9. 9

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta se reúne 'in extremis' con empresas del transporte escolar para garantizar el servicio

La Junta se reúne &#039;in extremis&#039; con empresas del transporte escolar para garantizar el servicio