El curso en Extremadura empezará con 1.800 alumnos menos

Miércoles, 10 de septiembre 2025

Este jueves empieza el curso escolar en Extremadura y lo hará con 1.816 alumnos menos que los matriculados el año pasado. Es un cifra fruto de la caída de la natalidad y en un comienzo de clases que llega marcado por el conflicto con el transporte. La Junta ha tenido que adjudicar de manera directa y obligatoria 223 rutas que han quedado desiertas porque ninguna empresa se ha presentado a los concursos convocados por la Administración para prestar el servicio.

El asunto ha llegado incluso a los tribunales después de que la Junta haya denunciado a «un grupo minoritario de empresas» por supuestas coacciones «para intentar alterar los precios que firmaron en el acuerdo marco suscrito en 2024 en el que se fijaban las condiciones» de las distintas líneas, según ha indicado la Junta de Extremadura.

Con ese conflicto de fondo y la incertidumbre de las familias porque no saben si realmente sus hijos contarán con un autobús que les lleve hasta el centro educativo el primer día de clase, las aulas se abrirán para un total de 167.252 alumnos no universitarios en las distintas etapas educativas.

El mayor descenso se constata en Educación Infantil y Primaria, con 1.666 alumnos menos que el curso pasado. En los últimos tres años la caída es de casi 7.000.

Pese a dicha bajada habrá 165 docentes más que el curso pasado. En total serán 16.047 en las plantillas funcionales y a ellos se sumarán 660 profesores para los programas de éxito educativo y bienestar emocional, que contarán con una dotación de 19,7 millones de euros. De esta forma, este curso dispondrá de cerca de 17.000 docentes en las aulas.

Todo en un año académico que, según ha indicado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, junto a la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, en la comparecencia del inicio de curso, «contará con un presupuesto histórico que se ha incrementado en un 6,03% más que el año anterior«.

Entre las medidas adoptadas, destaca la bajada de las ratios en las aulas. En el segundo ciclo de Educación infantil no habrá más de 22 alumnos por aula. Además, se ha reforzado la atención de este alumnado con un maestro más para todos los centros que tienen cuatro o más unidades. En Bachillerato se baja la ratio de 35 a 30 estudiantes.

Ayudas de 200 euros al mes

También en la etapa de Educación Infantil, Vaquera ha señalado que la Junta extiende las ayudas a las familias de hasta 200 euros al mes para escolarizar a niños de uno a dos años, que se suman a las del alumnado de dos a tres iniciadas el pasado curso. De ellas ya han recibido 2.686 solicitudes.

Respecto a las aulas públicas de uno a dos años, la consejería de Educación destina más de ocho millones de euros de fondos propios para mantener 124 existentes. Para ellos cuentan con 658 técnicos de Educación Infantil.

Además, este curso se han creado seis nuevas aulas para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y suman un total de 41. Asimismo, hay diez aulas para atender a niños con necesidades especiales y una unidad para la atención de alumnos con altas capacidades.

La Consejería cuenta este curso con 541 auxiliares técnicos educativos, 45 intérpretes de lenguaje de signos y 39 profesionales de enfermería en los centros educativos.

En cuanto a infraestructuras, la consejera ha detallado que se está trabajando en 161 obras en centros educativos con una inversión de casi 80 millones de euros.

Por último, respecto a la Formación Profesional, se ofertarán 817 opciones formativas, es decir, 106 más que el año pasado. De ellas, 608 son grados de FP, 26 cursos de especialización y 183 certificados profesionales que cuentan con una inversión prevista de 108 millones de euros.