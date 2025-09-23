HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Imagen de archivo de varios alumnos de la ruta de La Morera, La Parra y Salvatierra de los Barros, que van a institutos de Zafra, en la parada de autobús. Hoy

Un centenar de alumnos extremeños aún no disponen de transporte escolar

Hay cinco rutas que siguen sin estar operativas, pese al acuerdo entre Junta y Transportistas firmado la pasada semana

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:25

Los problemas en el transporte escolar continúan pese al acuerdo al que llegaron la semana pasada transportistas y Junta de Extremadura. Lo firmaron ... el martes por la tarde, 16 de septiembre, y el miércoles empezó a operar el servicio en la mayoría de las rutas. Sin embargo, cuatro jornadas lectivas después hay un centenar de alumnos que continúan sin autobús que les lleve desde sus municipios a sus centros educativos.

