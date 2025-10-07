Los sindicatos mantendrán la lucha por la subida salarial tras el «éxito» de la huelga

Ana B. Hernández Martes, 7 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

No hay acuerdo en la cuantía con la que los docentes extremeños alcanzarían la homologación salarial con la media nacional, ni tampoco en las cifras de seguimiento de la huelga que este martes protagonizaron los maestros y profesores de la escuela pública extremeña.

Una jornada de paro, a la que estaban llamados unos 16.000 docentes de alrededor de 700 centros educativos, que según las centrales fue seguida por más de un 80% y según la Junta por solo un 42,61%. Una huelga, en cualquier caso, a cuyo término nada había cambiado en el panorama educativo.

«No hemos recibido ninguna llamada por parte de los responsables de Educación para retomar la negociación por la subida salarial», confirmó Tomás Rodríguez, portavoz intersindical durante la huelga convocada por los cinco sindicatos con presencia en la sectorial del área: PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO.

«Confiamos en que esa llamada se produzca. Nosotros estaremos encantados de poder mantener un nuevo encuentro con los responsables de la Consejería de Educación –el último fue el pasado mayo– y avanzar en la negociación», indicó. Pero si esa reunión no se produce y las conversaciones por la homologación siguen paradas, «las protestas continuarán».

A juicio de las centrales, el «éxito» en el seguimiento de la huelga y en la participación en la manifestación de Mérida, en la que se dieron cita unos 8.000 maestros y profesores, es razón suficiente para no retroceder en la lucha por conseguir una mejora salarial que sitúe las nóminas de los docentes extremeños en la media nacional.

«El éxito de la convocatoria ha sido palpable», resumió Tomás Rodríguez. Al grito de 'mismo trabajo, mismo salario', 'Mercedes Vaquera afloja la cartera' y 'homologación salarial, promesa electoral', entre otros cánticos, con silbatos y pancartas en mano, los docentes extremeños llevaron a cabo en la capital autonómica una protesta multitudinaria que las centrales confían en que mueva a la administración educativa «a replantearse su actitud y volver a la negociación con una oferta mejorada». Para los sindicatos, «el respaldo de los docentes, que tanto cuestionaban los responsables de la consejería, es evidente».

Las centrales mantienen su petición de homologación salarial sobre la mesa, «150 euros en dos años o 200 en tres» recordó Rodríguez, y por tanto su rechazo a la oferta de la Junta. «No vamos a aceptar una subida de 80 euros, 40 en este año solo desde septiembre y no con carácter retroactivo desde enero, y otros 40 en 2026; los 80 euros son insuficientes, con ellos no se alcanza ninguna homologación salarial y la Junta lo sabe».

Están dispuestos, por eso, a continuar con las protestas hasta conseguir su objetivo. «No podemos cerrar una negociación en falso, porque no se volverá a abrir hasta no sabemos cuando, por lo que la subida debe suponer una homologación real».

«Ninguneo vergonzoso»

Los sindicatos insisten en que «no pedimos ser los mejor pagados del país, pero no vamos a permitir ser los peor pagados, pedimos estar en la media nacional». Aseguran que con 80 euros más al mes, la oferta que mantiene la Junta sobre la mesa, no se logra la equiparación.

«Seríamos los peor pagados a 1 de enero de 2026 porque las comunidades que estaban detrás de nosotros en la clasificación ya han mejorado las nóminas de sus docentes». Inciden en que la homologación pasa por su reclamación, 150 euros más al mes, «una cuantía razonable y asumible por la Junta».

Las centrales consideran que el trato que vienen recibiendo de la consejería no es el correcto, «es un ninguno vergonzoso», y que la propuesta de Educación de convocar una oposición el próximo año con más de 300 plazas es solo una muestra más de ello. «Es una maniobra de distracción» porque el anuncio lo hace el día previo a la huelga sin haberlo planteado antes en una sectorial. «Es hora de que la Junta respete nuestra función como sindicatos», concluyó Rodríguez.

Los cinco sindicatos mantendrán un nuevo encuentro este jueves para determinar sus siguientes acciones de protesta. Educación, por su parte, les ha convocado a una sectorial el próximo martes para debatir sobre las oposiciones docentes de 2026.

Temas

Huelgas

Mérida

Extremadura

Educación