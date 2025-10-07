La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente

Ana B. Hernández Martes, 7 de octubre 2025, 14:13 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Más del 80% de los 16.000 maestros y profesores extremeños han secundado la huelga este martes según los sindicatos -un 36,40% según Educación- y unos 8.000 docentes han participado en la manifestación en Mérida. Las centrales consideran que son datos suficientes para que la administración vuelta a la mesa de negociación por la subida salarial con una oferta mejorada. Pero por el momento la Junta mantiene su propuesta sin cambio: «80 euros al mes, 1.120 euros al año, con un impacto presupuestario que llega casi a los 23 millones de euros», ha concretado la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano.

La Consejería de Educación ha remitido a las declaraciones de Manzano tras el Consejo de Gobierno a preguntas de este periódico sobre su disposición a volver a la mesa de negociación. «Estamos abiertos a retomar la negociación y solventar esta situación lo antes posible», ha dicho la portavoz, sin aclarar si la Junta convocará a los sindicatos a una nueva reunión ni si mejorará su oferta si hay presupuestos para 2026.

Elena Manzano ha insistido en los 80 euros de subida mensual, «un dinero que ya estaría en los bolsillos de los docentes si los sindicatos no lo hubieran rechazado», y ha recordado otras medidas llevadas a cabo por la Junta para mejorar sus condiciones como la reducción de las horas lectivas, las bajadas de la ratio o la eliminación de la obligación de acudir por las tardes a los colegios.

Los sindicatos, por su parte, no han recibido por el momento ningún llamamiento de la Consejería de Educación para retomar la negociación por la subida salarial y mantendrán un encuentro intersindical esta semana para decidir nuevas acciones de protesta si nada cambia tras la jornada de huelga de este martes.

Un día, cabe recordar, en el que el seguimiento de la huelga ha sido masivo a juicio de las centrales, superando el 80%, y en el que unos 8.000 docentes han participado en una manifestación multitudinaria para exigir a la Junta una subida salarial que les equipare con la media del resto del país. Es su objetivo y avisan que continuarán en la lucha hasta hacerlo realidad.

Cuentan para ello con el respaldo de Unidas por Extremadura y Vox. Representantes de ambos partidos han participado en la manifestación en Mérida para plasmar su apoyo a los docentes de la región.

Respaldo político

«La señora Guardiola ha engañado a los docentes de esta región», ha dicho de manera tajante la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. «Les dijo en campaña electoral que iba a acabar con la injusticia de que los docentes extremeños fueran los peores pagados del país. Pero no solo no está cumpliendo con su promesa electoral, sino que sigue engañándolos».

Irene de Miguel considera que es «ridícula» la oferta realizada por el gobierno del PP en las negociaciones desarrolladas sobre la homologación porque «en vez de los 300 euros mensuales, que realmente equipararían a los docentes extremeños con el resto de profesionales del país, se les va a pagar solo 80».

La portavoz de la coalición de izquierdas ha calificado como «histórica» la manifestación convocada en la capital extremeña y ha señalado a la consejera de Educación como responsable del apoyo masivo a la jornada de huelga «porque las manifestaciones que ha tenido esta misma semana son un absoluto insulto».

También Vox apoya a los docentes en su reivindicación de una igualdad salarial real entre todas las comunidades autónomas. «Esto no se trata de pedir un aumento de sueldo, sino de una cuestión de igualdad nacional y de justicia social. No se puede entender que, haciendo el mismo trabajo, un docente extremeño cobre 300 euros menos que otro en comunidades como Cataluña, Navarra o el País Vasco», ha declarado el portavoz de Educación del grupo parlamentario en la Asamblea, Juan José García García.

Para Vox, la desigualdad salarial evidencia el fracaso del sistema autonómico. «El Estado de las autonomías ha roto el principio de igualdad en servicios básicos como la educación y la sanidad. Hoy hay regiones ricas y regiones pobres, y eso no se puede consentir. A igual trabajo, igual sueldo», ha defendido García.