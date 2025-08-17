Enfrentamiento abierto entre la Junta y el Gobierno por el número de medios aportados contra los fuegos

Pablo Calvo Badajoz Domingo, 17 de agosto 2025, 15:09 Comenta Compartir

La discusión entre la Junta de Extremadura y el Gobierno por la disponibilidad de medios para combatir los fuegos en suelo extremeño, y de modo especial el incendio de Jarilla (9.000 hectáreas arrasadas, dos poblaciones evacuadas y otras tres confinadas, entre ellas Hervás) ha subido muchos grados durante este domingo, y ha quebrado ya de forma clara el aparente buen clima de colaboración entre administraciones de distinto signo que había existido desde el martes y que el propio consejero de Presidencia, Abel Bautista, había destacado en varias ocasiones durante la semana.

Primero ha sido la presidenta del ejecutivo regional, María Guardiola, quien aunque ha agradecido la presencia de los efectivos de la UME desde el comienzo desde el comienzo, ha reiterado la necesidad que tiene Extremadura de más recursos estatales y europeos para poder frenar el fuego. «Lo que necesitamos es un refuerzo de personal del Ejército de Tierra», ha subrayado, en la línea de lo que viene defendiendo Alberto Núñez Feijóo, partidario de involucrar de manera mucho más directa a los militares en la lucha contra el fuego en todas las comunidades.

Pero sobre todo, Guardiola ha dado a conocer que el Gobierno central, a través de su delegado en la región, José Luis Quitana, habría informado en la reunión del CECOPI que el Estado «no podía atender nuestra petición porque no dispone de más medios para mandar a un incendio como el de Jarilla que tiene 100 kilómetros de perímetro». Tanto el viernes como el sábado pasados, desde la Junta de Extremadura se han remitido escritos reclamando la aportación de muchos más medios concretos: primero, 400 bomberos forestales y 20 medios aéreos más; y en una posterior solicitud otros 200 bomberos, 10 helicópteros y 5 avisiones anfibios, entre otros recursos. Frente a ello, aducen, se ha logrado 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa y cuatro máquinas pesadas de la Armada.

En el mismo sentido, el propio consejero de Presidencia mostraba hoy su malestar por el silencio administrativo que se ha dado hasta el momento a las peticiones de más ayudas hechas desde Extremadura. «Si no trasladan nuestra solicitud a Europa, debe estar justificado técnica y jurídicamente. Me cuesta creer como jurista y como político que en una situación de emergencia como la que nos encontramos no tengamos una respuesta. Si hay silencio administrativo, hay negligencia política», ha subrayado Abel Bautista.

Estas palabras han tenido respuesta por parte del delegado en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha señalado que «no se puede hacer política de los incendios» y ha desmentido «que el Gobierno no ponga todos sus recursos al servicio de la Junta de Extremadura». «Aunque la extinción de incendios es competencia de las comunidades autonómomas, el Gobierno de España ha estado al lado de la región desde el primer momento», ha subrayado.

Según el delegado, «se han puesto a disposición de la Junta todos los medios operativos disponibles» y ha citado la intervención en el día de hoy de «200 guardias civiles, 220 efectivos de la UME, dos brigadas de refuerzo de incendios forestales y medios áreos de Transición Ecológica». Precisamente, Quintana ha recogido el argumento de la ministra Sara Aagesen durante su visita del sábado a Pinofranqueado en el sentido de que «hay que trabajar desde el rigor técnico y solicitar lo que verdaderamente se necesita».