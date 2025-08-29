Guardiola reestructura Gestión Forestal, Agricultura y Protección Civil ante futuros incendios La presidenta de la Junta anuncia contrataciones en Emergencias y una unidad administrativa nueva para agilizar los cambios de cultivo forestal a agrario

Pablo Calvo Badajoz Viernes, 29 de agosto 2025, 12:13

Los grandes incendios padecidos por Extremadura este verano y de manera singular durante el presente mes de agosto van a impulsar cambios en la estructura organizativa de la administración autonómica con el fin de mejorar la eficacia y coordinación de las actuaciones sobre todo en materias de prevención y actuación de emergencias, según ha explicado esta mañana la presidenta María Guardiola al término del Consejo de Gobierno que con carácter extraordinario se ha reunido a las nueve en la Hospedería de Hervás, una de las localidades que más ha sufrido el impacto económico del fuego de Jarilla por su actividad turística.

«Hay cambios de estructura organizativa que son necesarios y que además son muy beneficiosos», ha indicado Guardiola, que se ha referido de este modo a la reestructuración de la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural «para unificar bajo una misma dirección la gestión forestal y la prevención y extinción de incendios». Esta Consejería, a cuyo frente desde este verano está Francisco Ramírez, va a asumir además las competencias en reto demográfico que hasta ahora pertenecían a Agricultura. Este cambio ya aparece en el Diario Oficial de Extremadura de este viernes.

Precisamente, el departamento de Agricultura que dirige Mercedes Morán va a disponer de una nueva unidad administrativa dedicada de forma exclusiva a «agilizar la autorización y gestión de los cambios de cultivo forestal a agrario».

Otro cambio en la estructura autónomica tiene que ver con las emergencias. En este sentido, la presidenta extremeña ha señalado que se va a reforzar la secretaría general de Interior, Emergencias y Protección Civil, en cuya dirección se encuentra Fernand Manzano, «con nuevos puestos de trabajo, nuevos puestos de personal técnico especializado». «El objetivo», ha añadido esta mañana Guardiola, «es mejorar la gestión de las emergencias y fortalecer las Redes de Alerta Temprana».

La presidenta ha enfatizado que en esta legislatura se ha creado «la primera Consejería de Gestión Forestal de la historia de Extremadura» y ha recordado, igualmente, que el presupuesto destinado a la extinción y prevención de incendios se ha incrementado este año un 17%, así como un 10% más para el aumento de la plantilla de bomberos forestales y medios .

Estos cambios se añaden a otros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno pero que deben ir tomando forma en los próximos meses, como las iniciativas para modificar la Ley de Conservación de la Naturaleza y la de Protección Ambiental de Extremadura.

Igualmente, se ha referido a la declaración de Zonas de Actuación Urgente para los montes afectados por los incendios de Jarilla y Caminomorisco, y a la exigencia a las futuros proyectos de plantas fotovoltaicas para que tengan previamente un plan de prevención de incendios, que debe ser validado por la Dirección de Gestión Forestal, según ha indicado María Guardiola.