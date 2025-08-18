HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Guardia Civil acompaña a los ganaderos de Gargantilla para que alimenten a los animales

La Benemérita recalca que se trata de «una labor de apoyo esencial que refuerza la seguridad en la zona y garantiza el bienestar animal en una situación de emergencia»

M. Fernández

Cáceres

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:02

Los ganaderos de la localidad cacereña de Gargantilla, cuya población permanece evacuada debido al incendio de Jarilla, han accedido este lunes a sus explotaciones para alimentar el ganado acompañados de agentes de la Guardia Civil.

La Benemérita recalca que se trata de «una labor de apoyo esencial que refuerza la seguridad en la zona y garantiza el bienestar de los animales en una situación de emergencia».

Desde que comenzó el fuego, en la tarde-noche del pasado martes, los agentes han acompañado en varias ocasiones a los ganaderos a sus fincas. Por ejemplo el pasado jueves, un día después de la evacuación de las poblaciones de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa. Entonces, se determinó un punto de encuentro con los afectados de los tres municipios, que acudieron junto a diferentes agentes de la Guardia Civil a sus explotaciones para dar de comer a los animales.

Asimismo, se han encargado de abastecer de agua y comida a los animales de algunas explotaciones, así como de regar algunas parcelas que no estaban afectadas por las llamas.

Respecto a los efectos del fuego en el campo, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha reclamado «ayudas inmediatas y directas» para agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los fuegos. También que no se apliquen penalizaciones de la PAC en las zonas calcinadas.

Asimismo, ha abogado por un «plan real de prevención de incendios» consensuado con el sector agrario y ganadero y ha solicitado «un cambio radical» en las políticas medioambientales y rurales para devolver la gestión y el cuidado del territorio a quienes lo trabajan, según recoge Europa Press.

«No podemos aceptar más excusas. Las zonas rurales, la base de la economía y de la vida en Extremadura, no pueden seguir abandonadas a su suerte. Si los responsables políticos no cambian de rumbo, nos llevan a la ruina y a un futuro de total incertidumbre», ha advertido Metidieri.

Durante los últimos días, Metidieri ha visitado zonas afectadas, especialmente en la provincia de Badajoz, como Valdecaballeros, Llerena o la Sierra de Bienvenida. Agricultores y ganaderos le han relatado de primera mano las consecuencias provocadas, con miles de hectáreas calcinadas, olivares destruidos, infraestructuras dañadas, ganado y colmenas perdidos.

El presidente de la organización agraria ha incidido en que «el verdadero maltrato medioambiental no es el que se denuncia desde los despachos, sino el abandono de los montes, de los cauces de los ríos, de las cunetas de las carreteras y de los campos, que permanecen sin limpiar, acumulando material inflamable durante años».

Finalmente, ha señalado que nadie habla de ayudas para los afectados. «No hemos escuchado ni del Gobierno de España ni del Ejecutivo autonómico una sola medida concreta para apoyar a agricultores, ganaderos y apicultores que lo han perdido todo.

