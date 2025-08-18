Recomiendan usar mascarillas a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo Los vecinos de las fincas Cuartos del Baño y Galindo desalojados por el incendio de Aliseda han podido regresar ya a sus casas

El Ayuntamiento de Cáceres ha emitido un aviso en el que recomienda a la población vulnerable el uso de mascarillas en toda la ciudad por la acumulación en el aire de humo procedente del incendio de Aliseda, que sigue activo. La recomendación es sobre todo para personas mayores o afectadas por alguna dolencia respiratoria.

Por otra parte, los vecinos de las fincas Cuartos del Baño y Galindo , en la los alrededores de la carretera N-523 que une Cáceres y Badajoz, han podido regresar a sus casas, la mayoría de ellas segundas residencias, a primera hora de la mañana de este viernes tras el desalojo preventivo que se había decretado, aunque se les pide extremar la precaución porque el incendio está controlado pero no extingudo. El alcalde en funciones, Jorge Suárez, ha visitado la zona y ha acudido a las instalaciones del Ecoparque, al que afectó también la orden de desalojo el domingo por la noche.

Las instalaciones que tiene en la zona la Asociación Cacereña para la Protección de los Animales también fueron desalojadas. Varios voluntarios acudieron con sus vehículo particulares para llevarse a los animales.

Finalmente el fuego no se acercó a las casas y se ha levantado la orden de desalojo. Los efectivos de extinción siguen trabajando en la zona afectada por el incendio de Aliseda, si bien desde la Junta de Extremadura han indicado que la evolución no es preocupante.

El fuego también se adentró en el término de Malpartida de Cáceres, donde los equipos de extinción evitaron que afectara al monumento natural Los Barruecos y a la citada localidad, informa la Guardia Civil.

Por su parte , el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha estado prestando apoyo a los servicios de emergencias actuantes en los incendios de la provincia de Cáceres, especialmente en el de Malpartida de Cáceres.

Un sargento de guardia, siete efectivos, dos bombas forestales pesadas y un vehículo de mando han intervenido en el incendio de Malpartida de Cáceres a requerimiento del Infoex.

El servicio de apoyo prestado ha estado durante toda la noche, hasta la siete de la mañana de hoy cuando se ha dado por controlado el incendio. De la misma forma, se han realizado otras intervenciones requeridas en la provincia de Cáceres durante las últimas horas.

El consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, ha asegurado este lunes que el incendio de Aliseda ha sido provocado «por motivos cinegéticos» y ha informado de que ya ha arrasado 4.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, muchas de ellas en plena Sierra de San Pedro. «Sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio». Fueron «dos cerillazos» que en solo tres horas se llevaron por delante 2.000 hectáreas.