Abel Bautista: «El flanco norte está desbocado, el despliegue del Infoex ya no da más de sí» El consejero de Presidencia informa de que el incendio de Jarilla que ya se divisa desde Hervás lleva quemadas 9.000 hectáreas y tiene cien kilómetros de perímetro

J. López-Lago Domingo, 17 de agosto 2025, 13:33 Comenta Compartir

El incendio iniciado en la localidad cacereña de Jarilla hace ya seis días está controlado -«relativamente consolidado en el flanco sur», ha matizado el consejero de Presidencia Abel Bautista esta mañana-, pero «totalmente desbocado en el flanco norte por el Puerto de Honduras», han descrito tanto Bautista como la presidenta extremeña María Guardiola esta mañana a la salida de la reunión matutina del CECOPI para actualizar la información. También han informado de que este verano van 25.000 hectáreas de monte quemadas en Extremadura, de las que 9.000 pertenecen al incendio de Jarilla cuyo perímetro ya es de 100 kilómetros. Este fuego que ya se encuentra a 7 kilómetros de Castilla León y que está consumiendo las zonas altas del Valle del Ambroz esta mañana ha obligado a confinar Hervás, donde hay 10.000 habitantes en estos días de agosto, más del doble de su población habitual, ha indicado su alcaldesa Gloria Vizcaíno.

La carretera del Puerto de Honduras que une Ambroz y el Jerte se encuentra cerrada al tráfico desde ayer, cuando fueron confinadas las localidades de Segura de Toro y Casas del Monte. En cuanto a Rebollar y Gargantilla (unas 500 personas entre ambas) estas poblaciones fueron evacuadas a Plasencia.

Durante la comparecencia de Bautista este ha explicado que el flanco sur más cercano a Plasencia está siendo controlado por la UME, pero no se fía porque si las condiciones del viento cambiaran, como ha reconocido que ya ha ocurrido muchas tardes, todo podría volver a empeorar. Según el consejero de Presidencia, «el despliegue del Infoex ya no da más de sí», y se ha quejado de que el Gobierno no haya respondido a su petición de ayer de dotar con más medios a Extremadura.

El avance del fuego hacia Hervás se va intentar frenar con todos los medios disponibles, terrestres y aéreos: 50 bomberos, dos equipos de maquinaria completo, seis agentes del medio natural, seis técnicos de extinción, dos BRIF, dos secciones de la UME con 140 efectivos y 17 medios aéreos.