Cuatro carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura

Todas las vías afectadas son de la provincia de Cáceres

A. Murillo

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:25

La situación que atraviesa Extremadura por los incendios forestales sigue siendo complicada este domingo. El fuego que más medios mantiene movilizados es el de Jarilla, que anoche se encontraba «descontrolado». El avance de este fuego mantiene cortes de carretera en las comarcas del Valle del Ambroz o el Valle del Jerte. La Guardia Civil de Cáceres ha actualizado a las 9.20 horas de esta mañana el listado de vías por las que no se puede circular:

-CC-218 (De N-630 a Aldeanueva del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro).

-CC-224. Esta limitación de tránsito comprente el tramo que discurre desde Hervás (EX-205) hasta la N-110 (a Cabezuela del Valle). Se trata de la carretera del puerto de Honduras, que une el Valle del Jerte con el Ambroz.

-CC-234 (Desde la N-110 a Rebollar). No se puede circular desde el km 0 hasta el km 3,970 (hasta Rebollar).

-CC-321 desde Arroyo de la Luz (km. 16,600) hasta el km. 2, la intersección con la N-630 (a la altura del restaurante el Gallo).

