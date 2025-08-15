La superficie quemada alcanza las 12.000 hectáreas en Trasierra, Campiña Sur y Sierra de San Pedro Las autoridades estudian que, tras la buena evolución en Jarilla, los vecinos evacuados en el norte de la región puedan volver hoy a sus casas, lo que ya han podido hacer los afectados por el incendio de Llerena

Se empieza a ver la luz entre tantas llamas. La mejora de las condiciones meteorológicas durante la madrugada de este viernes y las previsiones para las próximas horas, básicamente una disminución del viento, junto al trabajo reforzado de los efectivos, entre ellos uno de los medios aéreos aportados por la Unión Europea a España, han llevado a un mensaje de confianza tras la reunión de esta mañana del CECOPI, aunque lejos todavía del optimismo y menos aún de la tranquilidad.

De hecho, Extremadura mantiene en estos momentos cuatro incendios activos, y tres de ellos ya han quemado 12.000 hectáreas (has). Se trata del fuego de Jarilla (Trasierra), que ha arrasado una superficie de 4.800 has. en 50 kilómetros de perímetro; el de Llerena (Campiña Sur) que ha afectado 5.000 has; y el de Alburquerque/Aliseda, en plena Sierra de San Pedro, uno de los enclaves de mayor valor medioambiental de la región, que ha quemado 2.000 has.

Ninguno de ellos se encuentra aún estabilizado, pero los dos primeros tienen una evolución positiva. En el de Llerena, ya se ha levantado el confinamiento de Villagarcía de la Torre, población cercana, y se ha permitido el regreso a sus casas de los 40 vecinos evacuados anoche de la urbanización Ribera de los Molinos.

Y en el de Jarilla, el principal incendio originado por un rayo la tarde del pasado martes, se sigue trabajando en dos frentes, uno por El Torno y otro por el embalse de Gabriel y Galán. Si se mantienen las condiciones sin viento, se prevé estabilizarlo a lo largo de este viernes y por ello se contempla levantar pronto el confinamiento de Oliva de Plasencia y permitir el regreso a sus viviendas de los 700 vecinos desplazados de la propia Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, sobre todo de este último.

Asmismo, preocupa a las autoridades el de la Siera de la San Pedro, pero no tendrá afectación sobre municipios.

El cuarto incendio activo se encuentra en Jerez de los Caballeros, donde están actuando también medios desplazados desde Andalucía, pero se espera a ver su evolución, según ha comunicado esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien ha reconocido que la pasada noche «ha sido muy positiva» para el foco de Jarilla.

«Que a esta hora no se hayan producido esas reactivaciones va a permitir que vaya enfriándose el terreno poco a poco. El viento nos va a permitir también una tranquilidad a partir de las 6 de la tarde», ha indicado el consejero que ha señalado que espera tener «buenas noticias» para los vecinos del norte de la región evacuados a lo largo de este viernes. Al incendio de Jarilla se incorporó ayer un avión aportado por las autoridades europeas tras petición de España. «Es un avión con capacidad de descarga de 5.500 litros de agua, una capacidad superior a los nuestros que son de 3.500, por tanto, nos viene muy bien. Van a seguir trabajando y no tenemos noticias en ese sentido contrarias», ha indicado el titular de Presidencia, quien ha recordado que hay 12 medios aéreos actuando en los distintos focos de la región.

Asimismo, ha advertido contra los «bulos» que se están propagando en las redes sociales sobre propiedades supuestas afectadas por las llamas. Bautista comunicará a los vecinos a primera hora de la tarde cuáles son realmente los daños ocasionados con datos solicitados a la Guardia Civil.

Sobre el de Llerena, ha agradecido el trabajo del «Infoex, UME, CEPEI de la Diputación de Badajoz, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, alcaldes y especialmente agricultores y ganaderos que en condiciones de seguridad ayudaron a los bomberos a establecer líneas con su propia maquinaria y por tanto ayudó y mucho a establecer ventanas de oportunidad para que se pudiera combatir el fuego. Gracias también, por supuesto, a la UME que está desplazada allí y a Castilla-La Mancha que también nos ha dado apoyo allí».