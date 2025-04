La Audiencia emite una orden de busca y captura para el fugado tras el tiroteo de San Lázaro

La Audiencia Provincial de Cáceres ha emitido una orden de busca y captura contra Ángel Benito, uno de los cinco detenidos del clan de ... los Hilarios por el tiroteo ocurrido en San Lázaro, que está en paradero desconocido desde el 1 de abril, según informan fuentes judiciales.

Sobrino del fugado de Valladolid, jefe del clan de Gabriel y Galán junto con su hermano Hilario, Ángel Benito estaba cumpliendo en el Centro de Inserción Social (CIS) de Cáceres el tercer grado por una condena previa de 20 años por tráfico de drogas. El tercer grado le permitía salir en libertad los fines de semana. El último de marzo, mientras disfrutaba de una salida en Plasencia, ocurrió el tiroteo de San Lázaro en el que participó.

Precisamente él fue la persona que accedió al domicilio de los Loletes con el fin de zanjar la pelea que su hermano pequeño, Hilarín, y otros amigos habían tenido dos días antes en un club de alterne con un miembro del clan de San Lázaro, que desencadenó el enfrentamiento. La visita de los Hilarios acabó con un tiroteo en el que murió una niña de dos años.

La operación policial por estos hechos se saldó con once detenidos de los dos clanes. El juez decretó prisión provisional para los seis detenidos de San Lázaro, del clan de los Loletes, y libertad provisional para los cinco detenidos de Gabriel y Galán, del clan de los Hilarios. Sin embargo, el 1 de abril Ángel Benito ya no regresó al CIS tras su puesta en libertad. Desde entonces está fugado y por eso la Audiencia Provincial de Cáceres ha emitido una orden de busca y captura.

Debería comparecer el próximo 2 de mayo en el juzgado placentino, porque el juez ha citado de nuevo a las partes, también a los once imputados, para llevar a cabo el procedimiento de transformación de las diligencias previas a tribunal del jurado.

No obstante, fuentes consultadas consideran que la no comparecencia de Ángel Benito no pone en peligro este proceso judicial, porque a priori la pena que se le pide no supera los dos años de cárcel. Hasta el momento está siendo investigado por los delitos de riña tumultuaria, amenazas y tenencia ilícita de armas, pero el juez ha aclarado en un auto que solo hay pruebas claras del primero, por lo que la pena sería inferior a los dos años.

Riesgo de fuga

De hecho, en el citado auto, en el que decretó las medidas cautelares para los dos clanes, afirma respecto a los Hilarios que «no existen indicios de que hayan disparado con arma de fuego desde el interior del vehículo Audi SQ5 (con el que accedieron a San Lázaro), hecho que resulta básicamente de la no localización de ningún orificio de bala en el domicilio» de los Loletes donde comenzó el tiroteo, «ni en las construcciones aledañas, ni se les ha intervenido arma de fuego ninguna».

Además de no haber hasta el momento indicios de estos delitos, «no existe riesgo de fuga ni de destrucción de prueba ni de atacar los bienes jurídicos de la víctima», dice también el auto del juez para argumentar su decisión de puesta en libertad. Sin olvidar, que «estos detenidos han colaborado en todo momento con la fuerza actuante, se han ofrecido para que se les practique la prueba de parafina (que determina si dispararon algún arma), han prestado su consentimiento para la extracción de ADN y han entregado el vehículo para que se estudien los impactos de bala».