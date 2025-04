Uno de los cinco detenidos de los Hilarios por el tiroteo de San Lázaro en Plasencia se da la fuga

A. B. Hernández Jueves, 24 de abril 2025, 09:27 | Actualizado 09:33h. Comenta Compartir

Uno de los cinco detenidos del clan de los Hilarios detenido por el tiroteo de San Lázaro en el que murió una niña de dos años, se ha dado a la fuga. Se trata de Ángel Benito, hijo de Hilario y sobrino de Ángel, el fugado de la cárcel de Valladolid.

Aunque el juez decretó libertad provisional para los cinco detenidos de los Hilarios, Ángel Benito debería haber vuelto al Centro de Inserción Social (CIS) de Cáceres tras su puesta en libertad, pero no lo ha hecho.

Se encontraba cumpliendo en este centro el tercer grado por una condena previa de 20 años por tráfico de droga. El tercer grado le permitía salir en libertad los fines de semana. El último de marzo, mientras disfrutaba de una salida en Plasencia, ocurrió el tiroteo de San Lázaro en el que participó.

Precisamente él fue la persona que accedió al domicilio de los Loletes con el fin de zanjar la pelea que su hermano pequeño, Hilarín, y otros amigos habían tenido dos días antes en un club de alterne con un miembro del clan de San Lázaro, que desencadenó el enfrentamiento.

Ángel Benito fue detenido la tarde del domingo, horas después del tiroteo. Permaneció en los calabozos de la comisaría placentina hasta que el martes, 1 de abril, fue trasladado a los juzgados para prestar declaración ante el titular del número 1, que ha asumido la causa.

El juez decretó prisión provisional para los seis detenidos de San Lázaro, del clan de los Loletes, y libertad provisional para los cinco detenidos de Gabriel y Galán, del clan de los Hilarios. Sin embargo, el 1 de abril Ángel Benito ya no regresó al CIS tras su puesta en libertado. Desde entonces está jugado y en búsqueda y captura.

Debería comparecer el próximo 2 de mayo en el juzgado placentino, porque el juez ha citado de nuevo a las partes, también a los once imputados, para llevar a cabo el procedimiento de transformación de las diligencias previas a tribunal del jurado.

No obstante, fuentes consultadas consideran que la no comparecencia de Ángel Benito no pone en peligro este proceso judicial, porque a priori la pena que se le pide no supera los dos años de cárcel. Hasta el momento está siendo investigado por los delitos de riña tumultuaria, amenazas y tenencia ilícita de armas, pero el juez ha aclarado en un auto que solo hay pruebas claras del primero.

Por otro lado, su tío, también llamado Ángel Benito y jefe del clan junto a su hermano y padre del ahora fugado, se mantiene igualmente en paradero desconocido desde que el 15 de febrero se fugara de la cárcel de Valladolid, donde cumplía la condena a más de 20 años por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y falsedad documental que se le había impuesto en 2019.

No sigue fugado, sin embargo, Miguel Javier García Rodríguez, cuñado de los jefes del clan, que llevaba huido de la justicia desde hacía una década. La Guardia Civil le encontró y detuvo el pasado marzo en El Cubo de Tierra del Vino, la primera localidad zamorana que los peregrinos alcanzan en el camino de Santiago de la Vía Plata desde la provincia de Salamanca. Un pueblo de de 298 habitantes en el que el fugado trababa de pasar desapercibido.