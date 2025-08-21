La Fiscalía investiga si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a sus órganos provinciales a «comprobar» que en los municipios más afectados por los incendios forestales este verano ... , ubicados sobre todo en el noroeste peninsular, cuentan con planes de prevención como fija la Ley de Montes aprobada en 2003.

En un oficio de cuatro páginas, firmado el pasado lunes por el fiscal de Sala Antonio Vercher, se recoge que «es evidente» que «la situación que en este momento estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, a la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios». «De lo contrario no se explica lo que está pasando», asegura el máximo responsable de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Por este motivo, insta a los fiscales provinciales a exigir responsabilidades penales a quienes han tenido la «obligación» de elaborar dichos planes de prevención y no lo hayan hecho. Y apunta, además, que en los casos en los que la actuación no pueda ser constitutiva de delito, pueden informar a la «administración sancionadora» correspondiente.

Con todo ello, el fiscal jefe admite que los incendios forestales «raramente tienen una sola causa y que su complejidad en ocasiones las causas son inabarcables, complicándose además por factores completamente ajenos, tales como son el debate político o por diferentes interferencias extrañas y de distinto tipo, que complican todavía más la situación».

No obstante, insiste en que «existe una obligación de objetividad e imparcialidad por parte del Ministerio Fiscal, reconocida en el artículo 124 de la Constitución Española», que les obliga a tomar en consideración aspectos a los que tradicionalmente «no se ha hecho alusión o simplemente no se han utilizado», pero que no son en modo alguno extraños en una materia que ya es novedosa por sí misma.

«Ténganse en cuenta que la temática ambiental tiene menos de medio siglo de existencia, por más que los incendios forestales estuvieran de antaño en el Código Penal, pero como delitos contra la propiedad. Nada que ver, por lo tanto, con lo que estamos viviendo en la actualidad. Es desde esa nueva concepción o perspectiva desde donde procede aplicar las indicaciones que se han puesto de relieve», añade el oficio.

Fuentes fiscales explican que todos los años este departamento envía escritos a sus fiscales delegados para que se adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios. Según recoge la misiva firmada por Vercher, el pasado febrero se elaboró el informe anual en el que se reiteró que «la prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala».