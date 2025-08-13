Extremadura continúa en alerta por altas temperaturas y la ola de calor se extiende hasta el lunes

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:36

Continúan las altas temperaturas en toda Extremadura, siguen activos los avisos y se extiende la ola de calor. Tocará aguantar unos días más la sensación de bochorno en la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar estas jornadas las alertas por calor. Así, toda la comunidad autónoma de Extremadura permanecerá este miércoles, 13 de agosto, en aviso naranja por altas temperaturas, salvo en el sur de Badajoz, donde el nivel de riesgo se limita al amarillo.

Las máximas previstas, que pueden superar los 40 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y meseta cacereña.

Por su parte, en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, también con aviso naranja, las temperaturas máximas podrían llegar a los 39 grados.

Asimismo, los termómetros en el sur de Badajoz podrían registrar unos valores máximos de 38 grado.

Estos avisos permanecerán activos desde las 13 hasta las 21 horas.

Además, hay que tener en cuenta que la Aemet apunta que a lo largo de este miércoles podrían producirse tormentas y sin descartar chubascos, particularmente en el norte y principalmente por la tarde.

El jueves y el viernes se espera una situación muy parecida, con el mapa de la región lleno de avisos por calor.

Para mañana ya se ha activado la alerta naranja en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y la Siberia extremeña, donde el mercuriosuperará otra vez los 40 grados. También estará bajo este aviso Villuercas y Montánchez, así como las zonas del Tajo y el Alagón, por temperaturas que alcanzarán los 39-40 grados.

El resto de la región estará con aviso amarillo. En el Sur de Badajoz, la Meseta cacereña y el Norte de Cáceres se registrarán entre 38-39 grados.

El viernes persistirán y se intensificarán nuevamente los avisos. Las máximas previstas para ese día, que pueden superar los 40 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y meseta cacereña. Todas estas zonas estarán en alerta naranja. Por su parte, en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, también con aviso naranja, las temperaturas máximas podrían llegar a los 39 grados.

Asimismo, los termómetros en el sur de Badajoz podrían registrar unos valores máximos de 38 grado.

Los avisos se mantendrán durante estas dos jornadas entre las 13 y las 20 horas.

Clasificación de noches Noche tropical. El concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche ecuatorial o tórrida Cuando los termómetros no bajan de los 25 grados

Noche infernal Se trata de las noches en el que las mínimas no bajan de los 30 grados Celsius.

Además durante estas jornadas los valores mínimos continuarán siendo altos. Los termómetros no bajarán de los 24-25 grados a nivel general en toda la comunidad este jueves mientras que la madrugada del viernes podrían descender a los 22-23 grados. De todas maneras, son cifras demasiado altas que hacen que para muchas personas sea complicado conciliar el sueño.

Según el aviso especial por ola de calor que mantiene activo la Aemet, este episodio de altas temperaturas se prolongará hasta el lunes 18.

La persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península Ibérica hace que esta situación de calor intenso y persistente se extienda hasta comienzos de la semana que viene. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.

Por ello, para el fin de semana se espera que las temperaturas máximas sigan superando los 40 grados en la región, mientras que las mínimas seguirán sin bajar de los 20.

A partir del lunes, el escenario más probable es que comiencen a descender las temperaturas en algunas zonas de la Península Ibérica, aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados en el cuadrante suroccidental, incluida Extremadura, y valle del Ebro.

Desde la Aemet destacan el importante episodio de calor que se está registrando esta primera quincena de agosto. «Salvo en los dos primeros días, que tuvieron temperaturas próximas a las normales, España ha estado bajo ola de calor todo lo que llevamos de agosto. Este martes 12 ha sido el día más cálido en el conjunto del país en lo que llevamos de ola de calor, y también de todo el verano», indican.

Incendios

Durante los próximos días continúa el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de España, pese a la probabilidad de chubascos en muchas zonas.

«Estamos en el momento más adverso de la temporada. Hay que extremar las precauciones.

En Extremadura, el peor día para el riesgo de incendios será el viernes día 15, cuando prácticamente toda la región estará bajo el riesgo extremo.

El progresivo recalentamiento de la superficie terrestre y la sequedad en el ambiente harán que tanto la Agencia Estatal de Meteorología como el Infoex intensifiquen el nivel de peligro de que se produzcan incendios forestales.

La Aemet ofrece los niveles de riesgo de incendios a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo. Las altas temperaturas y las condiciones atmosféricas -como la falta de humedad- obligan a activar los niveles más elevados en gran parte de la región.

Consejos para el calor

Ante episodios de intenso calor, los servicios de emergencia aconsejan a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundante líquido sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

Asimismo, se recomienda utilizar las habitaciones más frescas de la casa, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También es necesario prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.