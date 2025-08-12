La Aemet activa la primera alerta roja por calor del verano en Extremadura El aviso es de 16:00 a 21:00 horas en Vegas del Guadiana. Badajoz ya ha alcanzado los 45,5 grados este martes

María Fernández Cáceres Martes, 12 de agosto 2025, 16:51 | Actualizado 17:44h.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado a las cuatro de la tarde la primera alerta roja por calor del verano en Extremadura. El riesgo es extremo, con temperaturas máximas de 45 grados esta tarde en las Vegas del Guadiana, que comprende la zona de Badajoz, Mérida, Don Benito, Montijo, Puebla de Obando, Olivenza y Alburquerque, entre otros municipios.

De hecho, diez minutos antes de la alerta, el termómetro marcaba en Badajoz 45,5 grados, según los datos provisionales recogidos por la Aemet, que sitúan a la capital pacense como el municipio más caluroso del día hasta el momento. Este dato supone la tercera máxima más alta registrada en Extremadura desde el año 1980, después de los 46,4 de Mérida el 1 de agosto de 2003 y los 46 de Badajoz el 4 de agosto de 2018.

Mérida está en quinto lugar en el ránking español con 44,2 grados a las cuatro de la tarde. A nivel regional, otras seis estaciones meteorológicas han registrado temperaturas de 43 grados o más: Olivenza (43,4), Serradilla (43,2), Navalmoral de la Mata (43,1), Barcarrota (43,1), Alburquerque (43,1) y Cañaveral (43).

El resto de Extremadura se encuentra en aviso naranja por altas temperaturas desde la una de la tarde y además, en el caso del sur de Badajoz y Villuercas-Montánchez, también hay alerta por tormentas con rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo. En el listado nacional aparece Navalvillar de Ibor como segunda localidad más lluviosa, con 29,6 litros por metro cuadrado, y es la única a nivel regional que ha registrado lluvia.

Este martes es la décima jornada de la segunda ola de calor del verano, que probablemente se prolongue hasta el próximo lunes, día 18, según la última actualización de la Aemet. Aunque mañana miércoles se espera un descenso térmico será transitorio y el jueves habrá un nuevo ascenso.

Ayer, la temperatura más alta se registró en Olivenza y Mérida. Los 43,8 grados que marcaron los termómetros fueron la máxima más alta en la región desde que comenzó el episodio de calor. Por la noche, 22 de las 53 estaciones de la Aemet en la comunidad han anotado valores calificados como noche tórrida, entre 25 y 30 grados, siendo la mínima más alta en Plasencia y Zorita, donde los termómetros no han bajado de 28,2 grados.