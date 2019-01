Ábalos dice en Toledo que la línea ferroviaria a Extremadura es prioritaria Comparecencia de García-Page y Ábalos tras el encuentro en Toledo. :: / EFE El ministro de Fomento se reúne con el presidente manchego y culpa a la «desidia del PP» de la situación del tren extremeño VALLE SÁNCHEZ TOLEDO Miércoles, 9 enero 2019, 07:55

No es nuevo. Extremadura y Castilla-La Mancha, en la zona de Talavera, llevan años denunciando el estado de su red ferroviaria, con traviesas de madera y unas condiciones lamentables que provocaron tres graves incidencias a primeros de año dejando en tierra durante horas a decenas de pasajeros. Ayer, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras una reunión de más de dos horas y media celebrada en el Palacio de Fuensalida de Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para abordar las mejoras de las infraestructuras en la región (algunas de las cuales también afectan al territorio extremeño), dijo que este problema se ha convertido en su «prioridad» ante una situación que deja claro que no todos los españoles son iguales en esta materia. «Yo no estaba y ahora me toca resolver este problema para mejorar una línea vieja, deteriorada, que necesita encargar unas máquinas nuevas que ya no se construyen», un problema del que el ministro responsabilizó a la «desidia del PP» y a su gestión en los últimos siete años en España que «ha abandonado a este territorio».

Sobre este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha reclamó a los diputados y senadores del PP por la provincia de Toledo que apoyen los Presupuestos Generales del Estado, ya que se trata de un texto que trae mejoras para este servicio y, en caso de no hacerlo, García-Page dijo que será «demagógico» que sigan criticando al Ministerio de Fomento cuando por otro lado niegan las nuevas cuentas.

No obstante, ni Ábalos, ni García-Page dieron cifras, ni hablaron del presupuesto concreto que se va a destinar para mejorar la línea ferroviaria. Eso sí, el encuentro fue «fructífero y eficaz», según el presidente regional, y ambos dirigentes coincidieron en la puesta en marcha de varios proyectos de infraestructuras, entre ellos reactivar la estación de tren de Talavera de la Reina.

Con respecto a la planificación comprometida para la implantación de los modelos 599 en la línea a Extremadura, Ábalos informó que se han sustituido los cinco trenes previstos en estas fechas, y se va a continuar con las fases de sustitución previstas hasta el próximo mes de mayo.

El ministro afirmó que fruto de estos avances en los últimos meses se han reducido significativamente las incidencias superiores a 30 minutos. Al mismo tiempo, reconoció que el servicio ferroviario sigue teniendo fallos que generan grandes incomodidades a los usuarios ante las que el Ministerio junto con Renfe trabajan para solventar.

Sobre la llegada del AVE a Talavera, Ábalos aseguró que se tendrá listo un nuevo estudio para someterlo a información pública en el segundo semestre de 2019 porque, según explicó, el anterior estudio de impacto ambiental ya ha caducado.

En la reunión de ayer en la capital manchega también estuvieron presentes responsables de Adif y Renfe.

Según añade la agencia Efe, Ábalos aseguró tras el encuentro con el presidente socialista que se está trabajando en la alta velocidad y que el Ejecutivo central está gestionando el presupuesto aprobado, dando una «alta ejecución a las inversiones previstas», al tiempo que remarcó que en los presupuestos de 2019 Castilla-La Mancha «va a ser una de las comunidades más beneficiadas en inversión por parte del Ministerio de Fomento».

José Luis Ábalos también tiene previsto mantener mañana, jueves, un encuentro con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.