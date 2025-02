21.500 euros para poder matar un macho montés en Gredos

La cita es el 29 de este mes en Tornavacas, y la única certeza que hay ya, sin necesidad de esperar a que se celebre, ... es que en ella se despacharán decenas de miles de euros. A las 11 horas de ese día se celebrará la subasta de los permisos para abatir machos monteses en la Reserva Regional de Caza La Sierra, una mancha extensa y agreste de la Extremadura más alta que está en el punto de mira de cazadores de medio mundo. Que le pregunten a Philiph Deitrish, o a Nancy Jo Burkes, a Henry McNatt III, Sebastián Elisse, Sergey Yanson, Alex Brain Autwimmer, Albert Ten Brinne, Carl Henry Linder IV...

Todos estos nombres figuran en los primeros puestos de la lista de los mejores machos monteses abatidos en esa reserva entre los años 2011 y 2017, según el último Catálogo Nacional de Trofeos de Caza, que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en base a los datos de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.

El 29 de abril se repartirán los derechos para la temporada 2023/24. Son 34 machos, siete hembras y cuatro venados que viven entre las 13.908 hectáreas de la Reserva, que abarca cuatro pueblos de La Vera (Jarandilla, Losar, Viandar y Guijo de Santa Bárbara) y uno del Valle del Jerte (Tornavacas).

«Vienen norteamericanos, franceses, austríacos, alemanes, mexicanos... Este año, también de Indonesia» Enrique Martínez Asociación de propietarios de la Reserva de caza La Sierra

En función de la edad de los animales, su desarrollo y su valoración en puntos (estos se conceden según las características de su cornamenta y su fisonomía), los machos se dividen en cuatro categorías: A1, A2, A3 y B. Se subastarán tres A1 con un precio de salida de 5.989,50 cada uno; doce A2 a partir de 4.235 euros cada uno; diez A3 desde 2.178 por ejemplar; y nueve B por 1.149,50 cada pieza. También siete hembras, a 326,70 cada una, y cuatro venados, a 484 euros por ejemplar. Entre todos suman 105.136,90 euros (IVA incluido). Pero ese el precio de salida. Nadie duda que el de adjudicación será mucho más alto, porque así es siempre y porque ahora, el mercado está animado, coinciden dos fuentes del sector.

El año pasado, los machos más valiosos se adjudicaron por más de 10.000 euros (ya con IVA). Pero es que el precio de cazar un macho montés en La Sierra no termina aquí. Porque una vez abatido, hay que abonar la denominada cuota complementaria, un canon que varía según la puntuación del animal. Son unos precios públicos que la Junta de Extremadura publica cada año.

Los puntos y los euros

Por tener una referencia: en la temporada 2022/23, la puntuación media de los machos A1 cazados en la reserva superó los 257 puntos, y por esa valoración hay que abonar 7.011,76 euros. En la temporada 2022/23 fue abatido un ejemplar que entre el precio de subasta y la cuota complementaria, alcanzó los 21.500 euros.

A esta última cifra habrá que añadir los gastos de viaje o alojamiento en el caso de quienes no viven en la zona. Y como constata el Catálogo Nacional de Trofeos de Caza, la Reserva La Sierra atrae a escopetas de medio mundo, que pagan también un billete de avión, una habitación de hotel, las comidas y un canon de gestión a la empresa que le ha organizado todo. Al final, el macho montés les puede salir por más de 30.000 euros.

«La reserva de caza La Sierra ha permitido que la población de la especie se expande, pero hay que mejorar la gestión» José María Gallardo Presidente de la Federación Extremeña de Caza

«Para los venados, las hembras y los machos tipo B, el 70% de los que pujan en la subasta son particulares y el 30% empresas, pero para los machos A3, A2 y A1, el 80% de los que participan son empresas», explica Enrique Martínez, presidente de la Asociación de propietarios de la Reserva de caza La Sierra de Gredos de Extremadura.

Muchos de los permisos que compran las empresas organizadoras de jornadas de caza acaban disfrutándolos extranjeros. «Aquí viene gente de muchos sitios –apunta Martínez–. Venían rusos, aunque ahora no por la situación de su país. El mercado americano se ha recuperado bastante, y también es importante para nosotros el mexicano. El europeo tiene su cuota, sobre todo con alemanes, austríacos y franceses. Y se está empezando a abrir el asiático. Este año hemos recibido gente de Indonesia».

Ampliar Un macho, en la reserva de caza La Sierra. Hoy

«Hubo un incremento importante con la pandemia de covid, y ese aumento no ha ido a más pero tampoco a menos», analiza el presidente de los propietarios, que tienen en la subasta del próximo día 29 una vía de ingresos con los que compensar los rendimientos que no pueden obtener de sus terrenos, al estar incluidos un espacio protegido.

Quien gestiona la reserva es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que cada año decide cuántos ejemplares de cabra montés pueden subastarse. Lo hace en base a las necesidades de la especie y al censo que realizan cada año los agentes del Medio Natural y los vigilantes de la reserva. La cifra está en regresión: 45 lotes este año, 54 en 2022, 61 en 2021...

«No sobredimensionar las reservas»

«Aunque es cierto que los trofeos que se obtienen siguen siendo buenos, el descenso en el número de ejemplares nos indica que hay que mejorar la gestión del espacio», analiza José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, que no obstante, cree que la reserva es una buena herramienta de gestión cinegética y de un espacio natural. «Ha permitido recuperar y expandir la población de macho montés, y esto ha generado unos aprovechamientos, lo que no está reñido con intentar mejorar la gestión, tanto de esta como de la del Cijara, y esto incluye no sobredimensionarlas».

Esos aprovechamientos que Gallardo menciona tienen su momento clave el próximo día 29. Enrique Martínez apunta que «las perspectivas para la subasta son buenas, sobre todo viendo cómo se han desarrollado otras recientes». Se refiere, por ejemplo, a la celebrada en Ávila, donde machos con un precio de salida de 5.000 euros fueron adjudicados por más de 12.000. «El mercado está fuerte –afirma el presidente de la asociación de propietarios–. La demanda es importante y la oferta se ha reducido, y cuando esto ocurre, la lógica del mercado, de este y de cualquiera, dice que los precios subirán».