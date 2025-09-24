Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros Macarraca se suma a los 22 restaurantes de Extremadura que ya han conquistado a la reconocida guía culinaria y es el único de Villanueva de la Serena que consigue este reconocimiento

Irene Toribio Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:00

Villanueva de la Serena ya puede presumir de tener entre sus calles un restaurante con sello Michelin. 'Macarraca' acaba de entrar en las recomendaciones de la Guía Michelin, convirtiéndose en el vigesimotercer restaurante de Extremadura en lograr esta distinción. «Bajo este curioso nombre, que pone en valor un plato extremeño casi olvidado, este sencillo restaurante intenta recuperar los sabores regionales de siempre desde una perspectiva actual», destacan en la prestigiosa guía culinaria.

Al frente de 'Macarraca' está un joven tándem de cocineros, Josemi Martínez y Mercedes Rincón, que afrontan aquí su proyecto más personal tras pasar por grandes casas, algunas incluso fuera de España. Ambos, que a lo largo de su trayectoria siempre han ejercido como embajadores de los productos de su tierra, defienden el recetario tradicional extremeño desde la técnica actual y el mejor producto cercano de temporada, llevándolo a nuestro paladar a través de su carta y de dos menús degustación (Corto, con o sin maridaje, y Festival, también con o sin maridaje).

«Estamos muy contentos de entrar en la guía, somos el primer restaurante ya no solo de Villanueva de la Serena, si no de toda la comarca de Vegas Altas del Guadiana en entrar», confiesa Martínez.

«Trabajamos mucho la temporada y nos centramos en ofrecer lo mejor de cada momento», nos cuenta Josemi, que destaca que en su restaurante muchos productos de la carta «entran y salen según temporalidad» mientras que otros se mantienen. Ejemplo de ello es su famosa ensaimada, un producto al que también hacen referencia desde Michelin.

La guía destaca su singular ensaimada planchada extremeña, el cabrito Verato-Retinto deshuesado y, «sobre todo», su multipremiada Tarta ahumada de queso.

Para quienes han pasado por allí, la visita se ha convertido en toda una experiencia gourmet sin igual: «De principio a fin espectacular», señalan en sus reseñas, y es que 'Macarraca' se ha convertido en todo un templo culinario a poco más de una hora del centro de Badajoz y Cáceres.

Ahora que el otoño ha arrancado y se acerca el invierno, en su carta se incorporarán otros platos 'imperdibles' como el boletus, alcachofas velouté de pescado y chicharrón de cerdo, escabeche de acelgas y naranja, atún en escabeche suave de zanahoria... y su destacado huevo de gallina azul extremeña, cocinado 63°C con velo de papada curada de bellota, puré de patata trufada, brioche tostado y hongos de temporada.

Puedes comer por 35 euros

En el restaurante ofrecen tanto menús degustación como carta, en la que el precio medio por comensal es de unos 35 euros (bebidas incluidas). Si prefieres optar por el menú degustación, ofrecen dos posibilidades.

El menú degustación corto es el más asequible de los dos. Sin maridaje cuesta 55 euros por persona e incluye:

3 Aperitivos

1 Huerta

1 Pescado

2 Carne

1 Postre

Pequeños Dulces.

Si añades maridaje de 4 vinos, el precio es de 85 euros.

Si optas por una opción más completa, ofrecen su menú degustación Festival (con maridaje de seis vinos son 120 euros y sin maridaje 75 euros).

Incluye:

5 Aperitivos

3 Huerta

1 Pescado

2 Carne

2 Postres

Pequeños Dulces.

Una experiencia Michelin que demuestra que el lujo gastronómico se puede encontrar en cualquier rincón de Extremadura.