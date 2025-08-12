El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz

Algunas imágenes de 'Forno da Telha', un rincón idílico para una escapada rural donde vivir la esencia alentejana a solo unos kilómetros de Extremadura

Irene Toribio Martes, 12 de agosto 2025, 09:54 Comenta Compartir

Aquí, la magia comienza en un antiguo horno de tejas transformado en un espacio donde cada plato rinde homenaje a las raíces del Alentejo con una mirada contemporánea. Bajo la dirección del chef Miguel Rocha Vieira, reconocido con estrellas Michelin, 'Forno da Telha' es un lugar que invita a mucho más que deleitarse entre sabores alentejanos, es un paraíso en el que desconectar y conectar con la esencia rural.

Ubicado en pleno corazón del Alentejo, este restaurante ofrece a quienes lo visitan una experiencia única. Cada creación culinaria es un viaje sensorial que fusiona tradición y modernidad, invitando a descubrir sabores ancestrales reinterpretados con técnica y creatividad.

Una experiencia para todo el día: piscina, relax y sabor alentejano

Comer cocina con sello Michelin mientras disfrutas de vistas infinitas entre olivos y el silencio del Alentejo es posible a poco más de una hora de Badajoz. En este rincón especial, la tradición portuguesa se reinventa con música en vivo, piscina y sabores que cuentan historias. Una escapada ideal para quienes buscan saborear, relajarse y conectar con la esencia rural.

Pero no es solo gastronomía: el entorno invita a desconectar. La piscina, rodeada de olivos centenarios, y la música en vivo en la terraza crean el ambiente perfecto para un día completo de relax y cultura. Además, con actividades para toda la familia y eventos especiales, este rincón alentejano se convierte en el destino ideal para una escapada inolvidable.

La piscina está abierta de 9:00 a 20:00, permitiendo a los visitantes disfrutar de una jornada completa de descanso, frescor y alta gastronomía. El restaurante ofrece pase de día para quienes quieran vivir la experiencia más completa: una jornada entre chapuzones, vinos de talha y platos que conectan con la tierra.

Además, cada domingo se celebra 'Domingos de almuerzo': un plan familiar que arranca a las 12:30h con buffet de entrantes de huerta, menú alentejano semanal, carrito de postres y acceso a la piscina con tumbonas y sangría bar (40€ por persona). Los más pequeños disponen de un club infantil con actividades lúdicas supervisadas, buffet propio y pintura facial.

Los sábados, hasta el 6 de septiembre, las sesiones de DJ animan la terraza de 14:00 a 20:00h, y en agosto llegan dos veladas únicas: Fado el 8 de agosto (20:30–22:00h) y Trío de Cante Alentejano el 22 de agosto (20:30–21:30h), para vivir la música patrimonial del Alentejo maridada con su cocina de raíz.

Dónde está 'Forno da Telha'

Este nuevo destino para los amantes de la cocina alentejana, 'Forno da Telha', se encuentra a tan solo hora y media de Badajoz y menos de cuatro desde Sevilla o Mérida, concretamente en Évora, que se presenta como una escapada perfecta para quienes buscan reconectar con la tradición, descubrir una cultura auténtica y dejar atrás el ritmo acelerado.

Dirección:

Estrada Penedo do Ouro 18A, Évora (Portugal)

Horario:

Restaurante: 12:00 – 15:00 / 19:00 – 22:00

Wine Bar: 12:00 – 00:00

Piscina: 09:00 – 20:00

Accesos piscina:

Día con toalla y tumbona: 25 €

Día con toalla, tumbona y 30 € canjeables en bar: 50 €

Niños (4–12 años): 15 €

Ubicación:

A 1h30 de Badajoz | 3h30 de Sevilla | 2h de Mérida

Precio medio: 35 €

Chef: Miguel Rocha Vieira

Temas

Gastronomía

Badajoz

Alentejo

Plan

Portugal

Michelin