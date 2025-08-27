HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La noche de las estrellas ya tiene fecha: todo lo que sabemos sobre la Gala Guía Michelin 2026

La Guía Michelin desvelará sus nuevos premiados en un evento gastronómico que puede cambiar el destino de muchos restaurantes en España

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:30

La Gala de la Guía Michelin es una de las ceremonias más esperadas para los chefs, restaurantes y amantes de la alta cocina. Cada año, la prestigiosa guía roja revela qué locales consiguen tocar el cielo gastronómico con nuevas estrellas, quiénes mantienen su nivel y quiénes la pierden. Y la edición 2026 de la gran cita de la gastronomía española ya tiene fecha, sede y muchas expectativas puestas sobre la mesa.

Esta vez, Málaga acogerá la gran noche de las estrellas. Será la primera vez que la capital malagueña acoja el evento, pero ya es la tercera ocasión en la que Andalucía se convierte en escenario de la ceremonia. Se celebrará el próximo 25 de noviembre, en el SOHRLIN Andalucía.

Como ocurre cada año, tras la entrega de las Estrellas y otros premios especiales, tendrá lugar una cena para todos los invitados, y será bajo la coordinación de dos embajadores de la alta cocina malagueña: el restaurante Bardal, en Ronda (que tiene dos estrellas), liderado por el chef Benito Gómez, y el restaurante Skina, en Marbella (dos estrellas Michelin), capitaneado por el chef Mario Cachinero y Marcos Granda, director del establecimiento.

Qué premios se otorgarán en la Gala Michelin

Como cada año, los premios serán el resultado del trabajo de campo de los inspectores de la guía, que recorren el país de norte a sur y de este a oeste en busca de propuestas que destaquen por su calidad y creatividad.

Además de reconocer la excelencia culinaria, la guía continuará reforzando su compromiso con una gastronomía más sostenible a través de la Estrella Verde MICHELIN, que reconoce a aquellos restaurantes especialmente comprometidos con el respeto al entorno y el futuro del planeta.

