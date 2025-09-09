Un pueblo de Extremadura conquista la Guía Michelin: «Su gastronomía merece el viaje» La reconocida guía destaca este pueblo de Badajoz entre sus diez «pequeñas ciudades de España con cocina Michelin»

La Guía Michelin ha hecho un recorrido gastronómico por «la España menos evidente» para encontrar diez pequeñas ciudades que sean una auténtica joya gastro, y los pueblos de Extremadura no han pasado desapercibidos. Concretamente nuestra 'Sevilla chica', que para la reconocida guía culinaria es una de esas «pequeñas ciudades españolas que sorprenden por su historia, su patrimonio y, sobre todo, por una gastronomía que merece el viaje«.

Hablamos de Zafra, un pueblo de Badajoz reconocido por la guía como un rincón con «cocina de altura en la Baja Extremadura».

«La arquitectura renacentista de Zafra refleja la rica historia de esta ciudad extremeña, una de las más bellas de Badajoz y conocida como la 'Sevilla Chica'. En el corazón de la Baja Extremadura, a poca distancia de Mérida, Zafra merece la visita por sus calles empedradas, su luz, sus balcones y su animada vida cultural«, destacan desde Michelin.

En su ruta por las joyas gastronómicas más desconocidas de nuestro país, Zafra, antiguo enclave comercial entre Sevilla, Mérida y Portugal, ha conquistado a los expertos. «El Alcázar de los Duques de Feria es una parada obligada: una mezcla de fortaleza y palacio, con su torre del homenaje de 24 metros«, señalan. Pero si en algo son expertos, es en gastronomía, y de eso Zafra también sabe.

«En pleno casco histórico, el restaurante Acebuche —con una excelente relación calidad/precio— fusiona la cocina argentina y la extremeña con muy buen gusto. Carmen y Javo, los chefs, se conocieron en El Invernadero (Madrid, una Estrella MICHELIN) y decidieron abrir aquí su propio proyecto«, destacan. »A cinco minutos a pie, La Rebotica, en la judería de la ciudad, apuesta por la gastronomía tradicional actualizada, con las carnes de Retinto y el bacalao como protagonistas«, terminan señalando.

En este recorrido gastronómico que hace la Guía Michelin por la España «menos evidente y más sabrosa», sentencian que «no vamos a comernos el mundo», como dice la expresión: «vamos a comernos España, de norte a sur», y hay parada en Extremadura.