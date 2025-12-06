Guardiola fomentará el traspaso de negocios en los pueblos y Gallardo ofrece más viviendas

Rocío Romero Badajoz Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:20 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Los candidatos a presidir la Junta de Extremadura se han lanzado a recorrer la región el primer fin de semana de campaña para dar a conocer sus medidas, algunas ya anunciadas, para darlas a conocer en el 'tú a tú' con los votantes. Las elecciones a la Asamblea de Extremadura tendrán lugar el 21 de diciembre y, tras recibir el apoyo de líderes nacionales, los políticos extremeños están en la calle buscando el voto para los comicios.

Así, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y candidata a la reelección por el PP insistió este sábado en el programa 'Yo Repueblo' para fomentar el traspaso de negocios en municipios de hasta 3.000 habitantes. De esta forma, Guardiola recordó su compromiso con el mundo rural antes de participar en la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo en la XVIII Matanza Didáctica de ese municipio.

De ahí que el próximo Consejo de Gobierno apruebe este programa 'Yo Repueblo', que fue anunciado en enero y que incluirá «medidas fundamentales» para que puedan efectuarse los traspasos de negocios y pequeños establecimientos en municipios menores de 3.000 habitantes, de manera que los mismos «puedan seguir funcionando» como una forma de fijar población.

Tras alertar de que el país enfrenta un momento «complicado» donde «se está poniendo en cuestión» todo lo construido a lo largo de los últimos 47 años, Guardiola pidió la «confianza» de los extremeños para el PP, asegurando que votar a su formación es votar «a favor del mundo rural» y del campo.

La candidata por el PP a la región llamó a la calma con la amenaza de la peste porcina, dado que no se han detectado casos en la región, recordó las ayudas concedidas por 48 millones de euros para luchar contra enfermedades animales y reivindicó el sector porcino como un «motor» de la economía extremeña.

Gallardo promete más vivienda protegida

Por su parte, el candidato por el PSOE el próximo 21-D, Miguel Ángel Gallardo, valoró ayer, Día de la Constitución, la capacidad del texto de «aunar en torno a ella voluntades» para que España sea un país que «avanza, crece y genera oportunidades». Aunque también lamentó que derechos como el de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna «todavía no se cumple».

Ampliar El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida. HOY

El candidato socialista alertó de que en los últimos «dos años y medio» el acceso a la vivienda en Extremadura se haya vuelto «más caro que en cualquier otro lugar». «Porcentualmente, incluso, la vivienda ha subido más que en capitales de provincia, tanto en la compra como en el alquiler», dijo tras visitar el mercadillo de Mérida. Afeó a Guardiola que la vivienda protegida no haya sido una de sus «prioridades» y se comprometió a impulsar 1.000 viviendas a 90.000 euros y poner en marcha un plan de rehabilitación de 5.000 viviendas en el mundo rural si gana el 21 de diciembre.

Vox contra el bipartidismo

En Mérida estuvo ayer el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, acompañando al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por Vox, Óscar Fernández Calle.

Ampliar Óscar Fernández, candidato de Vox en Extremadura, acompañado por Jorge Buxadé en Mérida. HOY

Fernández Calle tachó de «estafa» las políticas derivadas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde porque «han demonizado» a la industria nuclear y con ello a la central nuclear de Almaraz que «está a punto de cerrarse gracias a la absoluta incompetencia del PP y del PSOE».

El candidato de Vox advirtió de que el «fanatismo climático» tiene «consecuencias» sobre el campo extremeño. Se refirió al proyecto de regadío de Tierra de Barros, que consideró «troncal» para la creación de riqueza y empleo en esa zona, pese a que, «haya sido guardado en un cajón por parte de unos y olvidado absolutamente por parte de otros».

Ampliar Irene de Miguel, acompañada este sábado en Plasencia de Belarra, Montero y Nerea Fernández. HOY

Por otro lado, Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura pidió ayer desde Plasencia que a la gente «con el corazón progresista» que vote pare «parar a las derechas». Mientras que Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, confió en que «Extremadura sea el primer paso para volver a poner en pie a la izquierda transformadora a nivel autonómico en este país».