Carteles y cumpleaños en el inicio de la campaña electoral en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:36

Los partidos políticos entran oficialmente en campaña en Extremadura. En la madrugada de este viernes, los miembros de las diferentes agrupaciones que concurren a las próximas elecciones autonómicas en Extremadura llevaron a cabo la tradicional pegada de carteles. Durante este acto comenzaron a pedir el voto de una forma clara y directa, tras más de tres semanas de una precampaña marcada por actos políticos y visitas de los líderes nacionales a diferentes puntos de la región.

De hecho, María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo, candidatos del PP y PSOE a presidir la Junta de Extremadura, estuvieron arropados por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez respectivamente. Además, este viernes Santiago Abascal, líder nacional de Vox, recorrerá diferentes puntos de la comunidad para apoyar al candidato extremeño Óscar Fernández Calle.

Los extremeños están llamados a las urnas el domingo 21 de diciembre, a las puertas de las vacaciones navideñas, tras el adelanto electoral convocado por Guardiola ante el rechazo de los grupos de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2026.

PP Feijóo y Guardiola por separado

Ampliar Guardiola en la pegada de carteles en Mérida. HOY

Juntos pero no revueltos. Así ha empezado el PP la campaña electoral en Extremadura, donde Feijóo y Guardiola cumplieron con el rito de la tradicional pegada de carteles por separado, él en Almendralejo y ella en Mérida.

La candidata popular a la presidencia de la Junta de Extremadura inició este periodo con tarta, música y carteles. María Guardiola, cuyo cumpleaños (5 de diciembre) coincidió con la pegada de las pancartas electorales, estuvo en la capital autonómica y allí sopló las velas rodeada simpatizantes y militantes. Además de las brochas y el adhesivo, los suyos le sorprendieron llevando un pastel y cantando la popular canción de cumpleaños para celebrar sus 47 años. Entre los asistentes se encontraban el expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero y el portavoz local del PP en Mérida, Santiago Amaro, entre otros.

A medianoche, en la Puerta de la Villa de Mérida, Guardiola reclamó a los extremeños «confianza» en el proyecto de su partido para poder «consolidar el cambio» iniciado ya durante la pasada legislatura, y situar a la comunidad en el «lugar que merece estar». Tras defender que el suyo es un gobierno «de hechos, de realidades» y que «cumple», pidió a los extremeños que acudan el 21 de diciembre a votar «con mucha ilusión, con muchas ganas» y siendo conscientes de que lo que está «en juego» es «el futuro» de la comunidad; y reclamo «confianza» en su candidatura porque «no» van a «defraudar».

«Somos un Gobierno de hechos, somos un Gobierno de realidades, un Gobierno que cumple, y lo que queremos es que el próximo 21 de diciembre pues la gente vaya a votar, vaya con mucha ilusión, con muchas ganas, y siendo muy conscientes de lo que tenemos entre manos y de lo que está en juego, que no es otra cosa que el futuro de nuestra región, que es lo que más amamos: el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestras madres», dijo.

En esta línea, solicitó a los ciudadanos que «confíen» en el PP porque son gente que lo «único» que quieren es «trabajar en libertad para seguir transformando Extremadura y poderla llevar al lugar en el que merece estar». «Por tanto, el próximo 21 de diciembre yo lo que pido es la confianza de los extremeños porque no les vamos a defraudar», remarcó Guardiola.

En cuanto a la campaña electoral en sí, Guardiola avanzó que su candidatura va a recorrer «cada pueblo, cada comarca» para estar «con la gente y para la gente», con el objetivo de «consolidar ese proyecto de cambio que comenzamos hace prácticamente dos años y medio».

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abrió la campaña en Almendralejo, donde acudió a la pegada de carteles tras ver el partido de Copa del Rey que enfrentó al Extremadura y al Sevilla en el Francisco de la Hera. Tras disfrutar del encuentro, el líder popular pidió el voto para la candidata del PP para que «el cambio se consolide» frente a la «pinza absurda e irresponsable» de bloqueo político que a su juicio protagonizan tanto PSOE como Vox.

El presidente popular, que estuvo acompañado por el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, aprovechó para solicitar al resto de partidos que no bloqueen la investidura en el caso de que Guardiola gane las elecciones.

También reclamó no confiarse ante la hipotética victoria de la candidata del PP, tal y como indican los sondeos, por lo que ha llamado a «patear cada barrio» para que Extremadura protagonice «el kilómetro cero del cambio en España» frente a la corrupción y la parálisis del «sanchismo».

Feijóo puso en valor el trabajo de Guardiola en los dos últimos años al frente de la Junta, denunciando la «pinza absurda» e «irresponsable» que, en su opinión, han practicado tanto PSOE como Vox para que Extremadura «no tenga presupuestos para mejorar los servicios públicos, las infraestructuras, los abastecimientos, los saneamientos, la dependencia o la industria», lo que ha llevado a la comunidad a adelantar sus elecciones. «Ha querido, en consecuencia, castigar a este pueblo bloqueando desde el Parlamento el presupuesto de Extremadura. Pues lo dicho, a grandes males, grandes remedios. Y ante el bloqueo político al que ha sometido tanto el PSOE como Vox a Extremadura, hemos convocado elecciones», argumentó el líder del PP.

PSOE Llamamiento a la movilización

Ampliar Gallardo inicia la campaña electoral. HOY

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, hizo un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse en las elecciones autonómicas para «abrir un nuevo tiempo de progreso y dignidad» en Extremadura.

Gallardo estuvo por la noche en Mérida para proceder a la tradicional pegada de carteles, donde dijo que estas elecciones «no fueron elegidas por los extremeños, ni siquiera por la señora Guardiola, sino decididas desde el laboratorio político de Feijóo y Tellado».

Horas antes, en Plasencia, participó junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que marcó también el arranque de la campaña de las elecciones extremeñas.

El candidato extremeño señaló que esta convocatoria anticipada supone «un intento de usurpar el derecho de los extremeños y las extremeñas a decidir su propio destino», ante lo que recordó que Extremadura «ya se emancipó» con los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que otorgaron «voz y autoridad» a la región.

Gallardo aseguró que en los últimos dos años y medio de gobierno del PP «no hay avances que puedan reconocerse como un éxito» de este Ejecutivo, por lo que acusó a la derecha de haber «paralizado» la región al jugar «con la esperanza y el futuro» de la ciudadanía.

Durante su intervención, el candidato socialista subrayó el trabajo realizado en las semanas previas a la campaña por parte del PSOE, reuniéndose con colectivos, asociaciones y organizaciones empresariales para tomar el pulso a una región que, dijo, «solo avanza cuando cuenta con gobiernos comprometidos con las políticas públicas».

También defendió la recuperación de los servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad, y ha criticado que las listas de espera no pueden convertirse en una excusa «para que empresas privadas hagan negocio con la salud».

En su intervención, rechazó la privatización encubierta de la educación a través de cheques educativos, tras lo que expresó su compromiso con la juventud, asegurando que trabaja para que los jóvenes de Extremadura encuentren en su gobierno «aliados para sus proyectos de vida». Su objetivo, destacó, es «acompañarlos tanto en los éxitos como en los fracasos», construyendo con ellos un futuro donde puedan desarrollar su talento en su propia tierra.

Por todo ello, el candidato socialista llamó la movilización durante los quince días de campaña y pidió que se hable «con todas las personas en todos los espacios cotidianos», desde mercados y parques hasta centros de salud y colegios, para trasladar la importancia de acudir a las urnas y «abrir un nuevo tiempo de progreso y dignidad» en la región.

Finalmente, el candidato afirmó que los extremeños se enfrentan el próximo 21 de diciembre a «dos modelos completamente distintos», uno de ellos basado en recortes y retrocesos, y otro que representa el progreso, la prosperidad y la esperanza.

Unidas por Extremadura Música en directo, velas y carteles

Ampliar Irene de Miguel junto al cantautor extremeño Luis Pastor en el evento celebrado para el arranque de campaña en Cáceres. Jorge Rey

La coalición Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) apostó por un inicio de campaña muy festivo y musical en Cáceres, optando por celebrar un acto que incluyó música en directo del cantautor extremeño Luis Pastor. El evento se celebró en el histórico bar cacereño 'El Corral de las Cigüeñas', donde también tuvieron que sacar pastel de cumpleaños y velas. Nerea Fernández, integrada en las listas por Badajoz, cumple este viernes 34 años, por lo que sus compañeros la sorprendieron con una tarta y le animaron a pedir un deseo: «Ya sabéis lo que voy a pedir», manifestó.

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura a la Junta, Irene de Miguel, se refirió durante su intervención a diferentes temas de actualidad como la central de Almaraz, el transporte escolar, la educación, la sanidad, la dependencia y la vivienda, entre otros. «Vamos a demostrar que Extremadura es una tierra con una fuerza imparable, capaz de ser un dique ante las derechas y de no volver a ser nunca más una colonia ni una tierra de saqueo, sino una tierra de oportunidades, con futuro, con memoria y con justicia. [...] Os prometo que nos vamos a dejar la piel: por la igualdad, para que nunca más haya nadie que tenga que esperar 900 días para que le operen, por la vivienda para que los jóvenes tengan oportunidades y para que nuestros mayores puedan vivir con dignidad», incidió.

Respecto a la central nuclear, especificó que «se tiene que cerrar porque no está beneficiando a nuestra tierra, lo único que nos está convirtiendo es en un cementerio nuclear, y un gobierno que se preocupe por su gente ahora mismo estaría peleando más que por una prórroga por los trabajadores, planteando planes de jubilación y planes de empleo».

También hizo alusión al mundo rural, al que, según De Miguel, «el Gobierno de Guardiola ha dado la espalda. Porque los niños que más han sufrido la falta de transporte escolar han sido los de los pequeños pueblos», destacó.

Tras esta celebración, simpatizantes y militantes iniciaron a medianoche la pegada de carteles por todos los rincones de Extremadura.

Vox «Romper con el bipartidismo»

Ampliar Pegada de carteles de Vox en Cáceres. HOY

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, estuvo en la pegada de carteles en Cáceres, mientras que el Senado Ángel Pelayo hizo lo propio en Mérida.

Tras este acto, Fernández Calle lanzó un mensaje «de ilusión y determinación» y señaló al PP y al PSOE como responsables «del retraso y estancamiento que sufre la región».

Desde la avenida de Alemania de Cáceres, junto a la simbólica Cruz de los Caídos, el candidato de Vox aseguró que su partido da el pistoletazo de salida a estas elecciones «con enorme ánimo», destacando que «miles de extremeños» respaldarán el proyecto de su agrupación para poner fin al bipartidismo.

«El cambio que María Guardiola nos robó hace dos años y medio volverá. Extremadura lleva 42 años padeciendo la misma estafa del PP y del PSOE, 36 años de socialismo del PSOE y seis de socialismo azul del Partido Popular, que han condenado a nuestra tierra a los últimos lugares», denunció el candidato de Vox.

Fernández Calle subrayó que estas elecciones suponen «un momento histórico» para Extremadura y concluyó confiando en que «ahora sí, el sentido común volverá a la política extremeña».