Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada

Continúa la campaña electoral de Unidas por Extremadura y este sábado la candidata a la presidencia de la Junta en las elecciones del 21-D, Irene de Miguel, ha estado en Plasencia, acompañada por Ione Belarra e Irene Montero. De Miguelha pedido que el próximo 21 de diciembre «las urnas se llenen de dignidad y decencia».

El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural de Las Claras de la capital del Jerte, «que se ha quedado chico, y donde decenas de personas han seguido el acto a las puertas del recinto», señalan desde la coalición electoral.

«Toda la gente con corazón de izquierdas, que se está pensando en no ir a votar, sabed que hay alternativa para parar a las derechas», ha afirmado en referencia a la confluencia electoral que lidera, de la que ha dicho que lleva muchos años «labrando» Extremadura» y que el 21 de diciembre «vamos a cosechar».

De Miguel ha solicitado que toda la gente buena y honesta de Extremadura, «que no quiere una región donde impere la ley de la selva», acuda a votar.

«Estamos ante unas elecciones decisivas, y ya es hora de demostrar que Extremadura es una tierra soberana, que no se vende, que está cansada de tutelas de Madrid, y que está harta de ser una tierra de sacrificio», ha reseñado.

«Marioneta del PP»

La candidata ha aprovechado el acto para criticar el «aluvión» de líderes estatales que se están haciendo campaña en la región «con discursos alejados de nuestra tierra». «Feijoo y Abascal se están jugando una partida de ajedrez, cuyo tablero es Extremadura, pero donde se juega es en Madrid», ha dicho De Miguel, quien ha lamentado la escasa autonomía de la líder popular, a la que ha tildado de «la mayor marioneta del PP».

Irene de Miguel ha asegurado que, precisamente, el Partido Popular ya ha admitido que las elecciones «les van a salir rana». «Ayer nos dijeron que este órdago que habían lanzado para conseguir la mayoría absoluta para no tener una región bloqueada nos les va a salir bien, y que tiene que gobernar la lista más votada. Hay aque tenerlos gordos, cuando Guardiola no ganó y es presidenta gracias a Vox», ha afirmado.

De Miguel además ha señalado el incumplimiento que las derechas realizan constatemente de la Constitución, como el derecho a la vivienda o el principio de una fiscalidad justa. «No se para qué la defienden tanto, si luego no la cumplen».

Montero y Belarra

A este incumplimiento también se ha referido la eurodiputada Irene Montero, quien ha deseado que el 21 de diciembre «Extremadura tenga un gobierno para su gente, para poder poder vivir, y no sobrevivir». «¿Cómo puede ser que Extremadura le de tanto a este país y reciba tan poco?», se ha preguntado Montero. la exministra de Igualdad también ha aprovechado la ocasión para alertar que los recortes previstos en la PAC «afectarán a la rentabilidad y a los pueblos de Extremadura».

Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se ha mostrado convencida de que Unidas por Extremadura «será el primer paso para levantar el espacio de la izquierda transformadora en el resto del país».

También ha alabado la valentía de Irene de Miguel, asegurando que es la única en decir las cosas «que nadie más se atreve a decir. Es la única que va a defender que Extremadura sea para su gente, y no una tierra al servicio de los poderosos», ha enfatizado.