Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General Se trata de un proceso que no se convocaba desde el año 2015, hace ya más de diez años

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer la orden por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo vacantes singularizados de personal funcionario de carrera de la Administración General de la comunidad autónoma, por el procedimiento de concurso.

En esta convocatoria se ofrecen más de 900 puestos de trabajo de carácter singularizado en la Administración General, un proceso que no se convocaba desde el año 2015, hace ya más de diez años.

El pasado lunes, 24 de noviembre, en sesión conjunta de la mesa sectorial de Administración General y de la comisión Negociadora para el personal laboral al servicio de la Junta, se negoció con las organizaciones sindicales presentes la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario (RPT) y la orden por la que se convocará la provisión de puestos de trabajo vacantes y singularizados de personal funcionario de carrera.

Asimismo, en la citada sesión se negoció la orden por la que se convocará y regulará el concurso para la provisión de los puestos de trabajo vacantes de personal laboral por el procedimiento de turno de traslado, cuya publicación en el DOE también se prevé este mes.

Las solicitudes de ambos procedimientos de provisión se tramitarán de forma electrónica a través del área personal (Mi carpeta) ubicado en el nuevo Portal de Empleado Público. Para acceder será necesario utilizar cualquier certificado electrónico cualificado, DNIe o el sistema clav@.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 19 de enero.