21-D: Los máximos líderes nacionales se implican en las primeras horas de la campaña extremeña

P. Calvo Badajoz Jueves, 4 de diciembre 2025

Extremadura se ha convertido en el epicentro de la política nacional. El adelanto del 21-D ha situado a la comunidad extremeña y sus elecciones autonómicas en la primera fila del frente político, con los principales partidos y sus máximos lideres dispuestos a esforzarse al máximo para iniciar un ciclo electoral en la mejor disposición, pues 2026 traerá más comicios regionales y puede que también elecciones generales. Las formaciones se juegan en tierra extremeña mucho más que los 65 diputados que componen la Asamblea, y lo demuestran con el desembarco de los principales dirigentes del PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos en el arranque de la campaña electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará esta tarde en el palacio de congresos de Plasencia para acompañar a Miguel Ángel Gallardo por segunda vez desde que se convocaran las elecciones. Sánchez ya estuvo el pasado 19 de noviembre en Mérida y hoy participará desde las 18 horas en otro acto electoral, que no será el último, ya que está prevista su presencia de nuevo en la segunda semana de campaña, probablemente en el cierre.

Con las encuestas a la baja, y un candidato que arrastra la mochila de su procesamiento precisamente por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017, los socialistas confían como siempre en que los días de campaña jueguen a su favor y obtengan un mejor resultado que el que le conceden sondeos como el del CIS (pasaría de 28 a un máximo de 22).

Sin embargo, será Alberto Núñez Feijóo, quien ya acompañó a María Guardiola en un acto electoral en Lobón, el que abra la jornada en Extremadura con una comida-mitin en Don Benito. El presidente del PP tiene prevista una larga agenda extremeña con paseo por la vecina Villanueva de la Serena, asistencia al partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Extremadura y el Sevilla y pegada de carteles en el mismo Almendralejo.

Además, mañana, viernes, continuará en la comunidad y visitará la localidad de Las Hurdes de Pinofranqueado, aunque antes parará en Mérida y en Casar de Cáceres.

Los populares dan por descontada la victoria﻿ el próximo 21-D e incluso una mejora sustancial de resultados, por encima de los 28 escaños logrados en 2023, aunque las encuestas conocidas hasta ahora han enfriado mucho las expectativas de que consigan la ansiada mayoría absoluta para no tener que depender de Vox para la investidura y la formación de gobierno. Con todo, si se cumplen los pronósticos, también les bastaría una abstención del PSOE para gobernar después del 21 de diciembre, aunque ello no garantizaría la estabilidad de la legislatura.

Menos aún si Vox confirma su fuerte crecimiento en las urnas. La intensa implicación en la todavía precampaña de su máximo líder y principal aval electoral, Santiago Abascal, que se ha 'instalado' en Extremadura (ya ha estado dos veces en Badajoz, además de en Mérida, Jerez, Don Benito, Cáceres, Coria, Navalmoral, Trujillo o Guadalupe) da idea de la importancia que concede la formación a estas elecciones por lo que pueden suponer de señal hacia los electores de otros territorios o en unas hipotéticas generales. Vox quiere comenzar por Extremadura un movimiento al alza con destino final en la Moncloa, aunque sea con una vicepresidencia.

Este jueves es el único día de la semana que Abascal no tiene agenda en Extremadura, aunque volverá mañana viernes para un acto central en la plaza de San Jorge de Cáceres, donde ya estuvo en el Gran Teatro demostrando tirón ciudadano.

La cuarta marca con representación parlamentaria, Unidas por Extremaura, recibirá el sábado el respaldo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su tercera visita a la provincia cacereña, esta vez a Plasencia, acompañada de la actual eurodiputada Irene Montero. La candidatura de Irene de Miguel también espera crecer el próximo 21-D a costa de un votante desencantado con la actual situación del PSOE, especialmente un voto femenino.

Además, el espacio extremeño, ajeno a las trifucas de Madrid entre Podemos y Sumar, puede simbolizar la posibilidad de una coexistencia pacífica entre las formaciones a la izquierda del PSOE, rota tras las desavenecias entre Montero y Yolanda Díaz principalmente. Unidas por Extremadura, sin embargo, ha podido seguir mostrándose como una alternativa al bipartidismo desde la izquierda, sin relaciones problemáticas de Podemos con Izquierda Unida (su coordinador federal, Antonio Maíllo vendrá la segunda semana de campaña) o siquiera con Sumar, que carece de una estructura diferente en la región.