El Badajoz, en medio del fuego cruzado

En apenas tres días el Badajoz se juega en Talavera la permanencia, pero en cada minuto que pasa lo que está en juego es su ... existencia. Poco parece importar a dos bandos enfrentados por el poder que han puesto en medio de ese fuego cruzado a jugadores, cuerpo técnico, empleados y aficionados. Al club, en definitiva. En ese sentido, la Plataforma Sentimiento Blanquinegro emitía un comunicado en el que les recordaba la verdadera razón de ser de todo. «Los propietarios, sean quienes sean (la justicia lo decidirá) no están a lo importante: la supervivencia del club, a corto y a largo plazo».

El grupo Oliver-Iglesias no lleva ni 24 horas desde su abrupto desembarco en el Nuevo Vivero y ya tiene a la plantilla en contra. Una situación de desconcierto que ha provocado que por primera vez Miguel Leyva salga a la palestra para hacer unas declaraciones públicas en nombre de sus representados. «Hemos asistido a un atraco en directo. Andimi y Atlantic son las únicas dueñas y propietarias del Club Deportivo Badajoz», señaló desde la misma explanada del Nuevo Vivero. El que sigue siendo consejero delegado y representante del grupo mexicano acudió al estadio para apoyar a la plantilla y tratar de transmitirles cierta tranquilidad en medio de este caos. Sobre esa toma al asalto del estadio por el procedimiento de cambiar las cerraduras de una instalación municipal, desde el Ayuntamiento apuntan que se ha puesto este asunto en manos de los servicios jurídicos y solicitará al club información de lo ocurrido. Leyva confía en la justicia y que el club pueda recuperar su normalidad. «Hemos puesto los hechos en conocimiento tanto de la policía como de la justicia y esperemos que actúe en breve. Dicho esto esperemos que todo suceda y el Badajoz regrese a su senda normal».

Los jugadores se solidarizaron con su segundo entrenador Juan Carlos Román, el delegado Golo y su capitán Miguel Núñez, que fueron despedidos el día anterior y a quienes se les prohibió el acceso al estadio este jueves, y se negaron a entrar para comenzar los entrenamientos a las órdenes de Nico Medina, incorporado de urgencia como sustituto de Román. De nuevo la mañana comenzó de forma dantesca en el Nuevo Vivero al negarle dos miembros de seguridad privada la entrada a Juan Carlos Román, despedido ante la sorpresa e incredulidad de todos el día anterior. El segundo técnico pacense llamó a la policía y denunció la situación como posteriormente haría junto a Golo ante inspección de trabajo por no permitirles acceder a sus puestos. Una vez consumado el plante, el club también despidió a Carlos Cinta «por los mismos motivos disciplinarios, así como por su nulo desempeño deportivo visible en su lamentable estado físico» y a Carlos Cordero «por indisciplina y comprometer a sus compañeros profesionalmente al igual que Miguel Núñez». Aunque dichos despidos no han sido dados de baja en la Seguridad Social al no reconocer al grupo de Oliver como propietario del club. Sobre dicha titularidad, la parte mexicana ha pedido el amparo del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, donde se fiscalizan los pagos de la compra-venta a Joaquín Parra, para que resuelva y devuelva así la normalidad al club. De esta manera, el destino del Badajoz vuelve a estar en Málaga donde los representados por Leyva esperan una orden judicial que aclare el conflicto y les permita recuperar el control del club.

Sentimiento Blanquinegro culpa al grupo mexicano que su dejadez e inmovilismo les ha arrastrado a esta situación tan lamentable. «La desidia, inacción o ausencia física de los gestores que hasta hace poco controlaban el club han puesto alfombra roja al desembarco de los autoproclamados nuevos gestores». Y achaca a los Oliver-Iglesias unas prácticas encaminadas a buscar la confrontación para dividir a jugadores y afición. «Pretenden tomar fuerza en el club amenazando a la plantilla (jugadores y cuerpo técnico) con despidos masivos si no obedecen» y les deja claro que «jamás esta plataforma respaldará una gestión como ésta». En la misma línea contraria al grupo Oliver-Iglesias se manifiesta la Federación de Peñas. A través de un comunicado emitido a última hora de la noche muestra su rechazo a que estos empresarios detrás de cualquiera de sus sociedades recuperen el control del club. «No les reconocemos legitimidad y solicitamos que desalojen nuestro templo de manera inmediata. No son bienvenidos». Y añade que esa filosofía no tiene cabida en el Badajoz. «Consideramos que tanto la familia Oliver como Agapito Iglesias están muy alejados de los principios éticos y valores que debe tener un club como el nuestro y no nos representan».

El grupo Oliver-Iglesias tomó el control del Badajoz apoyado en un incumplimiento de un acuerdo que los mexicanos aseguran haber atendido, además de sostener que han sido víctimas de una estafa y por ello han presentado una querella criminal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. Por su parte, Luis Oliver Sierra cuenta otra versión diferente y explicó el motivo que llevó a su grupo a decidir la salida del Badajoz. «No sé cómo están tan convencidos de que han pagado las acciones del club. No nos ha llegado ninguna transferencia. No han pagado las acciones. Vendimos porque considerábamos que aquí estábamos amortizados y nuestra presencia no daba nada bueno y vendimos muy barato».

La plantilla no viaja a Talavera

Javier Peña bajó en varias ocasiones a hablar con los jugadores y en la última les avisó que el autobús rumbo a Madrid salía a las 17.30 horas. Más tarde, Luis Oliver Sierra comunicaba que se suspendía el viaje hasta este viernes a primera hora, aunque la plantilla mantenía su postura de no viajar y este viernes se reunirá a las 10.00 horas con miembros de la AFE para buscar una solución. Ante esta situación el partido ante el Talavera está en peligro, aunque el nuevo director deportivo descarta esta opción y se plantea tirar del filial. «El Badajoz no va a dejar de presentarse a los partidos por cuatro cabecillas que tiene al resto del grupo amedrentado». Los futbolistas estuvieron asesorados en todo momento por la AFE y no se movieron de la puerta del Nuevo Vivero hasta pasadas las 13.00 horas.

Y es que en medio de todo este descontrol, Luis Oliver Sierra había convocado una rueda de prensa supuestamente previa al partido de Talavera, pero lógicamente del plano deportivo ni se trató. En lugar de ofrecer la pipa de la paz sacó toda la artillería y apuntó duramente y sin contemplaciones hacia los jugadores, especialmente contra Miguel Núñez a quien le acusó de «extorsionar» o a Carlos Cinta a quien calificó como «matón de pueblo». Oliver Sierra anunciaba que «irónicamente son los tres únicos jugadores que no van a tener un expediente disciplinario porque ya están despedidos, el resto de la plantilla todos van a tener un expediente disciplinario por no presentarse a entrenar» y trató de ponerles en contra de sus compañeros. «Espero que les ayude a pagar el alquiler, las hipotecas o el colegio de sus compañeros porque les ha metido a todos en problemas extorsionándoles para que no viniesen a entrenar». Además, les señaló de cara a la afición. «Núñez y Cinta son de los que más cobran de la plantilla. Ellos sí pueden estar un par de mesecitos sin cobrar». La Plataforma SB critica a los actuales gestores esta forma de atacar a los jugadores. «Es inadmisible la forma de tratar a la plantilla, a capitanes reputados y respetados por la afición. Apoyaremos las decisiones que propongan, entendiendo que son los primeros interesados en que el club siga pudiendo competir en las mejores condiciones, evitando el descenso y aún más drama».

Oliver Sierra siguió cargando contra la plantilla por su decisión de no entrenar este jueves. «Si se desciende es culpa de ellos que no les ganan a nadie, no es culpa de la crisis accionarial ni nada por el estilo porque ellos han cobrado al día». En cuanto al temor que reina en el ambiente de que un posible descenso suponga el final del club, el nombrado director deportivo intentó enviar un mensaje de tranquilidad de cara al futuro. «Todo el mundo piensa que el club va a desaparecer. No. Hay que cumplir con el concurso, en Tercera hay menos recursos económicos, pero se pone más dinero y no hay mayor problema».

El colectivo de seguidores y pequeños accionistas apela a la fuerza de la masa social para sacar al Badajoz de este sumidero en el que se encuentra abocado. «Pedimos a la afición unidad ahora y en el futuro para buscar la mejor solución, no atender a los que dividen, no caer en acusaciones cruzadas y pensar que a corto plazo tenemos un partido este domingo, y otro el siguiente, y que las batallas judiciales no nos marquen el camino».