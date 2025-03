Oliver Sierra expedienta a toda la plantilla del CD Badajoz

En poco más de tres días el Badajoz se juega en Talavera la permanencia, pero poco parece importar a los proclamados nuevos dueños del club. ... El grupo Oliver-Iglesias no lleva ni 24 horas desde su abrupto desembarco en el Nuevo Vivero y ya tiene a la plantilla en contra. Los jugadores se solidarizaron con su segundo entrenador Juan Carlos Román, el delegado Golo y su capitán Miguel Núñez, que fueron despedidos el miércoles y a quienes se les prohibió el acceso al estadio, y se negaron a entrar para comenzar los entrenamientos a las órdenes de Nico Medina, incorporado de urgencia como sustituto de Román. Una vez consumado el plante el club también despidió a Carlos Cordero. Los jugadores estuvieron asesorados en todo momento por la AFE y no se movieron de la fachada del Nuevo Vivero hasta pasadas las 13.00 horas.

La rueda de prensa supuestamente previa al partido de Talavera prevista para esa hora se retrasaba a las 14.00. Y lógicamente del plano deportivo ni se trató. Luis Oliver Sierra en lugar de ofrecer la pipa de la paz sacó toda la artillería y apuntó sin contemplaciones hacia los jugadores, especialmente contra Miguel Núñez a quien llamó «extorsionador» o a Carlos Cinta a quien definió como «matón de pueblo». «Irónicamente son los tres únicos jugadores que no van a tener un expediente disciplinario porque ya están despedidos, el resto de la plantilla todos van a tener un expediente disciplinario por no presentarse a entrenar. Y si no se presentan a su vez para el viaje a Madrid será el segundo expediente disciplinario y lo más normal es que les despidamos libremente a todos», soltó. Y les acusó de liderar la revuelta y trató de ponerles en contra de sus compañeros. «Espero que les ayude a pagar el alquiler, las hipotecas o el colegio de sus compañeros porque les ha metido a todos en problemas extorsionándoles para que no viniesen a entrenar». Además, les señaló de cara a la afición. «Núñez y Cinta son de los que más cobran de la plantilla».

De momento, el viaje programado para las 17.30 horas de este jueves quedaba suspendido y se citaba a la plantilla a las 7.00 horas del viernes.

Ante esta situación el partido ante el Talavera está en peligro, aunque el nuevo director deportivo descarta esta opción y se plantea tirar del filial. «El Badajoz no va a dejar de presentarse a los partidos por cuatro cabecillas que tiene al resto del grupo amedrentado».

Oliver Sierra siguió cargando contra la plantilla por su decisión de no entrenar este jueves. «Si se desciende es culpa vuestra, no es culpa de la crisis accionarial ni nada por el estilo porque ellos han cobrado al día». En cuanto a que un posible descenso suponga el final del club, Oliver Sierra intentó enviar un mensaje de tranquilidad de cara al futuro. «Todo el mundo piensa que el club va a desaparecer. No. Hay que cumplir con el concurso, en Tercera hay menos recursos económicos, pero se pone más dinero y no hay mayor problema».