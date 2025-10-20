Julio Cobos: «Este es el camino a seguir»

R.P. Cáceres Lunes, 20 de octubre 2025, 13:35 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

Estuvo a una milésima de ganar en Pontevedra en la primera jornada. Pudo hacerlo también en Barakaldo en la quinta. O en Lugo hace dos semanas, cuando completó uno de sus mejores partidos del curso. Pero no… no ha sido hasta la octava fecha, quinta salida del curso, en Lezama, ante un rival que ni había perdido ni había encajado como local. En un ejercicio de competitividad y pegada primero y de supervivencia después, los de Julio Cobos celebraron su primera victoria a domicilio ante el filial del Athletic.

«Creo que ha sido nuestro partido más completo», reflexionó Julio Cobos aún mojado por la que le cayó el domingo por la noche en Bilbao. «El equipo ya había hecho méritos en algún que otro partido fuera de casa para sumar los tres puntos. Pero este último ha sido el más completo: hemos salido muy bien al campo, nos hemos sentido cómodos con balón, sabiendo dónde les podíamos hacer daño… y encima hemos tenido ese acierto de cara a gol que siempre hace falta. Y luego en defensa, con un equipo que juega muy bien al fútbol y tira muchísimas paredes y te obligan a correr detrás de ellos, el equipo se ha mostrado fuerte y contundente».

El 0-2 de la primera mitad fue sin duda lo más atractivo del partido, en parte por el plan trazado por el técnico cacereño, que apostó por las suplencias de Joserra e Iván Fernández y las apuestas de Diego Guti, Osama y Valdera. Pero la segunda parte fue un ejercicio de supervivencia y compromiso brutal del vestuario, maduro incluso cuando el Athletic recortó distancias y pudiera invocar a posibles temores. «En el descanso hablamos de seguir el mismo ritmo. Era difícil porque el esfuerzo de la primera parte había sido grande. Tratamos de protegernos un poco, quitando a Rubén (Valdera) por la tarjeta y metiendo a Iván (Fernández). Le ha costado un poco meterse en el ritmo de partido, pero al final hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir. Sabiendo que ellos contaban con dos delanteros altos y nos podían hacer daño en ese juego aéreo, hemos cerrado con tres centrales y terminamos el partido siendo bastante sólidos».

En su debut en la categoría y con cinco partidos a domicilio y sólo uno en el Príncipe Felipe, el Cacereño ha llegado a octubre en mitad de la tabla clasificatoria, un punto por encima del descenso y a dos del playoff de ascenso. Y lo mejor de todo: adaptado a la categoría a través de sus fuertes y minimizando sus defectos. Compitiendo siempre, que es la mejor de las noticias para el cuerpo técnico. Un equipo coral (los nueve goles lo han hecho ocho futbolistas diferentes). Unos días no tuvo pegada, el domingo sí; unos días la cara le salió cruz en defensa, el domingo no.

«En Lugo jugamos el mejor partido fuera de casa y sin embargo no hicimos gol. Fallamos hasta un penalti. Pero saqué muchas conclusiones de esa visita y les dije a los jugadores que esta era la línea a seguir. Ganar partidos y sumar puntos es la mejor medicina para reforzar discursos, pero creo que hasta el momento el equipo no está teniendo dudas. El equipo es competitivo, lo está dejando todo en el terreno de juego… y unos días estaremos más acertados y otros días menos. Pero es el camino». No hay mayor piropo para Julio Cobos que escribirle que su equipo, a estas alturas, es un fiel reflejo de su catecismo. Y por eso el Cacereño está completando una notable adaptación a su nuevo ecosistema. Y a partir de ahí, el miedo de por quién viene se transforma en la ilusión por lo que se puede conseguir. La siguiente parada es el colista en la carretera de Salamanca.

